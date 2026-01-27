Tumori: conosci davvero tutte le cause? Scopri i fattori chiave e cosa possiamo fare per prevenirli

Il tumore è una delle patologie più diffuse a livello globale, eppure poche persone conoscono davvero tutte le cause che lo scatenano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente pubblicato dati preoccupanti: nel solo 2022, sono stati diagnosticati circa 20 milioni di nuovi casi di tumore nel mondo.

E le proiezioni non sono confortanti: una persona su cinque potrebbe sviluppare una forma di cancro nel corso della propria vita. Numeri che lasciano poco spazio alle interpretazioni, ma che devono farci riflettere seriamente su cosa possiamo fare per prevenire o ridurre questo rischio.

Quali sono i tumori più diffusi?

Secondo i dati raccolti dall’International Agency for Research on Cancer (IARC), il tumore più comune a livello mondiale è quello ai polmoni, con circa 2,5 milioni di nuovi casi all’anno. Anche in Italia, come confermato dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), si osserva una preoccupante crescita dei tumori, con quelli del colon-retto, pancreas, seno e polmone in aumento. Eppure, ciò che ha davvero colpito gli esperti è l’età dei pazienti. Negli ultimi decenni, si è registrato un aumento delle diagnosi nella fascia d’età under 50, un fenomeno che è esploso tra il 2000 e il 2019.

Una nota positiva, però, è l’aumento del tasso di sopravvivenza. Grazie ai progressi nelle cure e nelle tecnologie mediche, oggi sempre più persone riescono a combattere il cancro e vivere più a lungo. Negli Stati Uniti, per esempio, la percentuale di mortalità per tumore è scesa di circa un terzo rispetto al 1991, secondo un recente rapporto pubblicato dal Wall Street Journal.

Le cause principali del cancro: dai geni all’ambiente

Ma quali sono le cause principali di questa malattia così devastante? Secondo gli esperti, ci sono almeno quattro fattori chiave che influenzano la probabilità di sviluppare un tumore: età, ereditarietà, stile di vita e ambiente.

L’età è sicuramente un fattore importante. La maggior parte dei tumori si manifesta dopo i 60 anni, ma come abbiamo visto, anche le generazioni più giovani stanno iniziando a essere colpite. L’ereditarietà gioca un ruolo significativo. Se nella propria famiglia ci sono stati casi di tumore, la probabilità di svilupparlo può aumentare a causa di mutazioni genetiche ereditate dai genitori. Per esempio, il gene BRCA1, noto per aumentare il rischio di tumore al seno, può essere trasmesso da madre a figlia. L’ambiente in cui viviamo può avere un impatto devastante. Le persone che vivono in aree fortemente inquinate o esposte a sostanze tossiche, come amianto o benzene, hanno un rischio maggiore di sviluppare tumori. Infine, uno dei fattori più importanti, ma anche uno dei più sottovalutati, è lo stile di vita. Le abitudini quotidiane influenzano la nostra salute più di quanto si pensi. Il fumo, ad esempio, è una delle cause principali del cancro ai polmoni, ma anche l’alcol, la sedentarietà e una dieta squilibrata contribuiscono ad aumentare il rischio di tumore.

Come possiamo ridurre il rischio di tumore?

Per fortuna, ci sono molte cose che possiamo fare per ridurre il rischio di sviluppare un tumore. Il primo passo è smettere di fumare. Il fumo non è solo collegato al tumore ai polmoni, ma è un fattore di rischio per molti altri tipi di cancro, compresi quelli della bocca, dell’esofago e della vescica.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo cruciale. Seguire una dieta ricca di frutta e verdura, ridurre il consumo di carne rossa e cibi processati, e preferire cereali integrali può aiutare a mantenere un peso sano e ridurre il rischio di tumori. Un altro consiglio importante è quello di limitare l’alcol, che può danneggiare vari organi e aumentare il rischio di neoplasie.

Infine, l’esercizio fisico regolare è un vero toccasana per il corpo. Muoversi ogni giorno non solo aiuta a mantenere il peso ideale, ma migliora anche il sistema immunitario, riducendo l’infiammazione cronica, uno dei fattori che può contribuire allo sviluppo di tumori.

Per quanto possano sembrare banali, piccoli cambiamenti nella vita quotidiana possono fare una grande differenza. Non possiamo controllare i fattori genetici o ambientali al 100%, ma possiamo sicuramente migliorare il nostro stile di vita per ridurre al minimo il rischio di sviluppare un tumore.

In conclusione, non bisogna mai sottovalutare l’importanza della prevenzione. E sebbene molte cause siano fuori dal nostro controllo, c’è sempre qualcosa che possiamo fare per prenderci cura della nostra salute.