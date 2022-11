Vengono rubati dei cani, la madre del bambino offre 10.000 € suo figlio non può farne a meno.

Tutto quello che chiede questa madre è di riavere indietro i due cani a cui suo figlio è molto legato. Una storia particolare quella di questo bambino di 11 anni che purtroppo soffre della sindrome di autismo, gli animali per lui sono compagni inseparabili di gioco e lo aiutano a sentirsi meglio e a stare a suo agio.

La madre è davvero disperata ed è disposto a pagare anche 10.000 € per riaverli indietro e per poter restituire al bambino l’unica cosa che lo sollevava dalla sua vita difficile, un appello disperato quello che ha fatto sui social media la donna.

Tutto ha inizio domenica scorsa quando la donna trova un buco nella rete del suo giardino e si accorge che i due cani sono spariti. Adesso tutto quello che chiede e di riaverli indietro, suo figlio un bambino di 11 anni soffre di autismo e gli animali lo aiutano a stare meglio i due cuccioli sono delle femmine e sono dei Rottweiler, attualmente sembrano essere sparite nel nulla. La donna ha poi dichiarato che suo figlio soffre di una grave forma di autismo, non parla e non comunica autonomamente.

Le giornate sono difficili e le due cagnoline sono il suo unico punto di riferimento rappresentano la sua voce, loro lo capiscono e sono state addestrate a posta, inoltre il bambino con le due cagnoline si trova bene e sembra essere sereno in loro compagnia. La madre è molto preoccupata per la situazione di suo figlio. Il sospetto è che le due cagnoline non siano fuggite da sole ma che qualcuno le abbia rubate anche perché sulla rete del giardino c’è un buco che certamente non è opera delle due, la famiglia è disposta a tutto per riaverle indietro e si è rivolta ad una ditta specializzata in ricerca di animali.

La ditta si serve di un cane molecolare che avrebbe fiutato qualche traccia ma purtroppo non è sufficiente a risalire al responsabile del presunto furto, da qui un appello disperato. La donna sui social ha dichiarato di non essere una famiglia ricca, tuttavia ritiene che quei due cani per suo figlio siano troppo importanti e dunque offre 10.000 € a chi riporterà indietro le cagnoline.