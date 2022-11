Cristiano Malgioglio e l’indiscrezione che non ti aspetti, svelato un dettaglio incredibile sul suo fidanzato.

Cristiano Malgioglio qualche sera fa è stato ospite al Maurizio Costanzo Show, ed ha rilasciato un’intervista nella quale si è raccontato molto e ha parlato anche del suo fidanzato.

L’uomo non era l’unico ospite e nel corso della puntata si è confidato con la band de I Ricchi e Poveri, anche loro presenti nello studio, alla fine è emerso che lo scoop sul suo ragazzo avrebbe a che fare proprio con loro.

Cristiano Malgioglio una confessione al MCS sul suo fidanzato

Cristiano Malgioglio ha confessato che il suo fidanzato sarebbe un fan accanito de I Ricchi e Poveri, il ragazzo ascolterebbe la band anche in Turchia e sarebbe una delle sue band preferite. Malgioglio ha poi continuato dichiarando che con il suo compagno ascoltano tutto il repertorio ma la canzone preferita del suo uomo è senza dubbio “Se m’innamoro”.

L’intervista continua a procedere scherzosa, facendo battute riferite al titolo della canzone, e alle canzoni di Malgioglio che il Turco sembrerebbe apprezzare di meno.Tuttavia è Malgioglio a dichiararlo e a stare al gioco. I due starebbero insieme ormai da qualche tempo, si sarebbero conosciuti ad Istambul nel 2021 e l’artista avrebbe avuto un colpo di fulmine per il suo fidanzato un uomo più giovane di lui, un quarantenne di origini Turche.

Nella vita l’uomo fa il nutrizionista e svolge una vita normale lontano dalla TV e dalle telecamere. Il nome dell’uomo è top secret, vivrebbe ancora in Turchia e si vedrebbero poco, una relazione a distanza insomma, l’ennesima per lo show man che ha dichiarato più volte di essere incline a questo tipo di relazione, in quanto si sente meno vulnerabile e più spensierato. Nonostante ciò attualmente si dichiara innamorato e felice come non era da tempo. Ora in vista del Natale i due dovranno decidere se passare o meno le festività insieme e dove stare in caso.