Cristiano Malgioglio: le parole che lasciano il segno

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà, Cristiano Malgioglio ha voluto riservare alla collega e amica delle parole toccanti.

Cristiano Malgioglio rappresenta sicuramente uno dei volti più iconici del panorama televisivo e musicale italiano. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di entrare in contatto con volti simbolo dello show business nazionale, consolidando rapporti destinati a durare eternamente nel tempo. Ad oggi, le nuove generazioni lo conoscono principalmente per le sue apparizioni presso i vari salotti televisivi, così come per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per il ruolo di giurato di Tale e Quale Show – programma condotto da Carlo Conti.

Il suo carisma e la sua personalità colorata – benché ampiamente criticata dalla critica e da molti degli stessi telespettatori – lo rendono un personaggio a cui è davvero difficile rinunciare. Le battute pungenti, la simpatia e la capacità di tirare le frecce insieme a tutto l’arco, lo rendono un vero e proprio carro armato della diretta televisiva. Tuttavia, esistono circostanze in cui il sarcasmo deve lasciare il posto alla commozione e alla serietà: in occasione dell’anniversario dalla scomparsa di Raffaella Carrà – avvenuto lo scorso 5 luglio 2021 – Cristiano Malgioglio ha deciso di riservare alla collega ed amica delle parole davvero toccanti.

Cristiano Malgioglio: le parole in ricordo di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà e Cristiano Malgioglio si conobbero in uno dei periodi più floridi della loro carriera. I due decisero di collaborare, tanto che l’iconico artista scrisse due canzoni destinate a diventare pezzi simbolo del repertorio musicale della soubrette. Stiamo parlando di Forte, Forte, Forte e di Innamorata, brano che Malgioglio penso per la composizione del brasiliano Roberto Carlos.

La collaborazione portò inevitabilmente alla nascita di una profonda e duratura amicizia, legame in onore del quale Malgioglio ha deciso di riservare delle dolci parole all’amica di una vita. Su Instagram il ricordo di Raffaella Carrà, scomparsa per il dispiacere e l’amarezza di molti lo scorso 5 luglio. Ecco le parole di Cristiano Malgioglio: “E’ passato un anno senza di te, ma il mio amore e quello della gente ci sarà sempre. Ci manchi assai!”.

“Ci hai regalato tutta la gioia del mondo con la arte, la tua bellezza, la tua eleganza e il tuo essere Divina […]” – ha così concluso l’artista. Parole che non possiamo non condividere. Raffaella Carrà ha rivoluzionato la musica e la televisione, è stata in grado di affrontare temi e realizzare performance un tempo considerate un tabù. Per questo, la ricorderemo tutti con estremo affetto.