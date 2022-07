Uomini e Donne Armando, ecco tutta la verità: cosa sta succedendo con lo storico cavaliere campano del dating show? Ecco la situazione.

Uomini e Donne è al momento in pausa estiva, ma a settembre tornerà sicuramente su Canale 5, pronto ad intrattenere il pubblico con nuove dinamiche amorose fra trono classico e trono over.

Specie riguardo quest’ultimo, c’è molta curiosità sulle dame e i cavalieri che torneranno nei vari parterre; pare non essere in dubbio la presenza di Armando Incarnato, ormai volto fisso degli ultimi anni. Ma cosa succede col cavaliere partenopeo? Pare siano arrivate segnalazioni.

Uomini e Donne Armando, ecco tutta la verità: le segnalazioni arrivate

Alcuni hanno sottolineato come l’Incarnato abbiamo cambiato look, come tra l’altro da lui stesso certificato attraverso varie storie sui suoi profili Instagram. In merito a questa decisione, il cavaliere ha spiegato che alla base di tutti questi ‘cambiamenti’ c’è un desiderio di privacy.

“Quando uno vuole stare per ca..i suoi e non vuole essere riconosciuto, ogni 7/8 cambia colore ai capelli. Come una volta facevano quelli là che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere. Io cambio colore dei capelli e ma sò forte eh! Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambi loook, ma non hanno capito che sono io che li prendo per il c..o. Quando capirete chi sono e come sono sarete diventati vecchi. E come mi piace mandarvi al manicomio” ha spiegato il cavaliere (come riporta Gossip e TV) sui social.

Rivelato il suo ‘segreto’, in molti hanno risposto in maniera altrettanto polemica alle affermazioni dell’Incarnato, tanto che qualcuno ironizza sul fatto che ‘Brad Pitt’ non voglia essere riconosciuto.

Un altro invece, che a quanto dice abita nella stessa zona di Armando, non spende per lui parole positive e dichiara come in realtà nel quartiere nessuno presti troppa attenzione a lui.

Anche quando il dating show non viene mandato in onda, Armando fa discutere; è molto probabile che a settembre tornerà in studio e le polemiche di certo non mancheranno.