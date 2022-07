Uomini e Donne, iniziano le prime registrazioni: le anticipazioni sulla nuova edizione del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne si è concluso solamente da poco più di un mese, ma in vista del consueto ritorno a settembre pare che siano già iniziate le riprese per la nuova edizione; ormai da vent’anni il programma è un punto fisso del palinsesto Mediaset e sarebbe davvero strano non vederlo in onda.

Stando a quanto riportano alcune anticipazioni, pare ci siano davvero diverse novità per le prime nuove puntate del dating show di Maria De Filippi; ecco gli ultimi aggiornamenti.

Uomini e Donne, iniziano le prime registrazioni: le anticipazioni

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni tramite l’account Instagram Uominiedonneclassicoeover, il programma a settembre proporrà come sempre il trono classico e il trono over, ovviamente con parecchie novità.

Per quanto riguarda i tronisti, a partire da settembre potremo vedere quattro volti totalmente sconosciuti. “È possibile che i tronisti saranno tutti e 4 volti sconosciuti” riporta Pugnaloni; qualora fosse davvero così, sfumerebbe la possibilità di vedere come troniste due eliminate eccellenti dello scorso anno come Lilli Pugliese e Federica Aversano.

I volti noti potrebbero arrivare comunque nel corso dell’anno, come più volte tra l’altro già successo nel corso del tempo; quanto alle indiscrezioni per i ritorni nei vari parterre del trono over, dovremo aspettare la fine di agosto, quando si svolgeranno le prime registrazioni.

Sembra infatti che le prime puntate verranno registrate intorno al 24/25 agosto oppure il 29/30 agosto; una volta registrate, verranno trasmesse con l’inizio del programma, previsto per il 12 settembre oppure per il 19 settembre a seconda di quando Canale 5 vorrà proporre uno dei suoi programmi di punta.

A ridosso di agosto dunque ne sapremo sicuramente di più, anche in vista del clamoroso esordio della versione vip del programma; a quanto pare, al dating show saranno protagonisti anche diversi personaggi famosi, pronti a mettersi in gioco alla ricerca dell’amore. L’intrattenimento, come sempre, non mancherà; il dating show si prepara ancora a dominare la scena con le sue coppie.