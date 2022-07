Antonella Clerici, tutti attendevano questo annuncio: finalmente arriva la bella notizia per la conduttrice Rai, amatissima da tutti.

Dopo l’addio a La prova del cuoco, Antonella Clerici ha saputo reinventarsi come sempre ed oltre ad aver condotto brillantemente The Voice Senior ha realizzato un altro successo ‘culinario’ per la Rai, ovvero il programma E’ sempre mezzogiorno.

In quest’estate 2022 le vacanze pare non siano però iniziate nel migliore dei modi per la conduttrice, che però ora può tirare un sospiro di sollievo; ecco l’annuncio che tutti attendevano da tempo.

Come purtroppo tantissime persone da più di due anni a questa parte, anche Antonella Clerici ha dovuto combattere contro il COVID-19; ad annunciare la positività sui social era stata la stessa conduttrice, che aveva anche rivelato come i suoi cani le facessero sempre compagnia durante la quarantena.

Non è chiaro sapere se anche altri membri della famiglia della Clerici siano risultati positivi, ma fortunatamente il virus è ormai un ricordo per la conduttrice; tramite una nuova foto, sempre pubblicata sui social, la stessa Antonella ha annunciato di essere finalmente negativa al test.

“Ciao ciao covid negativa🥰🥰🥰🥰🥰🥰 #sorrideresempre” la didascalia della Clerici ad una foto che la ritrae più sorridente e luminosa che mai; anche durante la quarantena la conduttrice non ha mai perso il buon umore e questo ha sicuramente influito in maniera positiva sulla sua guarigione.

Adesso, di nuovo negativa, la Clerici può continuare a viversi le sue vacanze, sfruttando al massimo il periodo che va da qui a settembre; in autunno si ricomincerà infatti con la nuova stagione televisiva, di cui la conduttrice sarà ancora una volta protagonista.

Al momento, Camper ha preso il posto di E’ sempre mezzogiorno, ma da settembre il programma estivo condotto da Tinto e Roberta Morise tornerà a lasciare il posto ad ‘Antonellina’, sempre pronta a realizzare ascolti importanti; per Rai 1, la conduttrice è ormai da decenni una vera e propria certezza.