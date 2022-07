Scottatura_ non immagini cosa succede alla tua pelle, lo studio

In questo periodo dell’anno in cui ci si espone al sole bisogna prestare attenzione alla protezione. Cosa succede alla nostra pelle dopo una eccessiva esposizione al sole? Se la cosa si vede al microscopio, appaiono le cellule della pelle dopo una scottatura.

Quindi quando si va al mare e ci si espone al sole è fondamentale applicare una crema solare di buona qualità che ci aiuti a proteggerci proprio dai danni di una scottatura solare che può essere molto pericolosa, se non applichiamo questa protezione avremo dei problemi d’invecchiamento cutaneo precoce e anche una preoccupante comparsa di tumori. Non dobbiamo dimenticare le preoccupanti conseguenze delle scottature sul nostro corpo e quindi sulla nostra salute.

Se vediamo la nostra pelle al microscopio dopo una bella scottatura si osserveranno davvero tante cose che riguardano proprio le cellule. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio questa analisi che è stata condotta e che ci aiuta a comprendere meglio il meccanismo delle scottature

La ricerca

Anne Weston del Francis Crick Institute, è una bravissima ricercatrice e mostra al microscopio come appaiono le cellule della pelle dopo che è avvenuta una scottatura. In caso di una zuppa bollente versata sulla mano, l’effetto che si verifica su una parte della pelle di 4 cm di lunghezza x 1 cm di larghezza, a causa delle scottature, l’altezza della pelle era diventata di circa 1 cm. Quindi si assiste veramente a un cambiamento radicale della pelle, assottigliamento che è molto pericoloso in fatto d’infezioni.

Quindi se immaginiamo quello che possa accadere in caso in cui la persona subisce una scottatura dovuta dall’ eccessiva esposizione al sole accade che lo spessore della pelle diventa minore anche se l’aspetto delle cellule della pelle in realtà potrebbe apparire molto simile. Quindi si assiste a una vera e propria trasformazione.