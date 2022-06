Antonella Clerici: la confessione privata che nessuno si aspettava

Una delle conduttrici più amate dal pubblico della Rai, Antonella Clerici svela molto di sé, durante una sua lunga intervista a La Repubblica.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della Rai. La sua genuinità e spontaneità è riuscita a conquistare il cuore di molti italiani.

Di recente, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, dove ha avuto modo di parlare molto della sua vita privata e professionale.

Il giornalista ha chiesto se farà come la sua collega Mara Venier, ovvero che non ha ancora intenzione di lasciare il suo lavoro, per andare in pensione.

E la nostra “Antonellina” ha risposto che “Uno sente quello che ha da dare. Col nostro lavoro puoi non andare in pensione. Guardi Vasco Rossi, ha 70 anni, l’artista non ha età”.

Antonella Clerici, in una lunga intervista, ha parlato della sua vita professionale e privata

Ed inoltre ha anche ricordato di quando è andata a Sanremo nel 2010 ed ha indossato un abito che alla sua età non metterebbe più. Ma ha anche specificato che “lo spirito non è cambiato”.

Le è stato chiesto, quindi, se anche lei è pronta a condurre un programma a 70 anni, come fa ancora Mara Venier.

La Clerici ovviamente non sa dare ancora una risposta definitiva, ma ha ancora un sogno da realizzare “Il mio sogno proibito sarebbe fare nella casa nel bosco un talk stile Oprah Winfrey, intervistare gente che piace a me”.

La conduttrice di Rai 1 è riuscita a conquistare buona fetta del pubblico femminile e quando le si chiede come abbia fatto, lei risponde così “Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa”.

E continua a dire che in realtà proprio di questo aspetto “bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi”.

Inoltre, aggiunge che le sue “spettatrici sono cresciute con me”. E poi ironizza sul fatto che anche a lei “cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre”.

A settembre la rivedremo di nuovo al timone di “E’ sempre mezzogiorno” e dopo qualche mese, invece, condurrà un altro programma sempre sulla Rai “The Voice Senior”.