Stash dura confessione: “mi fa stare male” I Si riferisce proprio a lei

Il cantante dei The Kolors, Stash è stato ospite a Verissimo dove ha sfiorato le lacrime per un momento.

Stash è stato ospite nel programma di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante si è raccontato ed è quasi scoppiato in lacrime per la perdita di una persona a lui molto cara. Stash è scomparso dalla televisione da mesi, precisamente da dopo il serale di Amici in cui faceva il giurato con Stefano De Martino e il principe Filiberto di Savoia.

In questi mesi sono state tante le novità per il cantante, la più bella è stata sicuramente la nascita della figlia che oggi ha tre mesi. In realtà Stash doveva andare in trasmissione a ottobre ma è accaduto un fatto molto brutto che gli ha impedito di esserci, la Toffanin le ha chiesto proprio di questo fatto e lui si è commosso.

Stash e il ricordo di una persona a lui cara scomparsa

Il cantante Stash è stato ospite di recente a Verissimo e ha parlato di molte novità degli ultimi mesi. Una di queste è indubbiamente la nascita della figlia che lo ha reso molto felice. Ma purtroppo ce n’è stata un’altra che lo ha fatto soffrire. Si tratta della morte della sua amata nonna.

Stash ha confessato alla Toffanin che è stata una delle cose più difficili della sua vita, è stata una brutta botta per lui e cerca di non pensarci perché soffre molto. Il cantante ha sfiorato le lacrime talmente era triste dal ricordo della nonna. Doveva essere ospite nel programma a ottobre ma non è andato proprio a causa della morte della nonna.

La Toffanin gli ha chiesto poi se tornerà a ricoprire il ruolo di giudice per il serale di Amici anche quest’anno. Lui ha risposto che se lo chiameranno andrà volentieri come sempre. Per lui Amici è una seconda famiglia e sarebbe il terzo anno di fila come giudice nel programma che lo ha lanciato.

Lui nel programma è stato Allievo, insegnante e infine giudice. Un percorso importante che lo ha fatto crescere molto. L’artista ha dichiarato che se chiama Maria lui va sempre, anche solo per cambiare una ruota in autostrada. È molto riconoscente alla conduttrice.

Durante l’intervista poi è arrivata anche la fidanzata Giulia Belmonte e madre delle sue due figlie. Il cantante ha rivelato che la donna è arrivata nella sua vita da un giorno all’altro e gliel’ha cambiata. È una bella persona dentro e fuori e lo rende migliore. Anche la Belmonte ha detto belle parole e si è commossa rivedendo la loro storia d’amore.