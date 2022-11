Tv, dal 21 dicembre cambia tutto. Attenzione quindi a questa data, perché per molte famiglie sarà l’ultimo giorno per vedere la tv.

Lo avevano annunciato da tempo, ed ora il momento fatidico è arrivato. La data è stata fissata proprio per il 21 dicembre, e per molti utenti, sarà l’ultimo giorno in cui poter vedere la televisione.

E’ corsa quindi, per chi ancora non lo avesse fatto, per comprare un digitale terrestre o proprio un televisore aggiornato con il nuovo digitale terrestre. Ecco i dettagli e cosa succederà precisamente dal 21 dicembre.

Tv, dal 21 dicembre si passa al nuovo standard Dvb-T2

Come era stato annunciato da mesi, il 21 dicembre sarà l’ultima data in cui i canali del televisore verranno trasmessi con Mpeg-2, per passare poi con il nuovo anno al nuovo standard Dvb- T2.

Quindi, per chi ha in casa un televisore non comprato negli ultimi anni, sicuramente non riuscirà più a vedere la tv. Un problema a cui però in molti hanno già ovviato, già preparati al momento, comprando una nuova televisione o semplicemente un digitale terrestre aggiornato, che si trova anche a prezzi molto competitivi.

Niente panico quindi, per un provvedimento già annunciato da molto tempo, anche se sono in molte le famiglie che ancora, complice la crisi, non sono riuscite a provvedere all’aggiornamento.

Ma cosa significa passare allo standard Dvb- T2? In poche parole, mentre prima l’HD arrivava solo tramite parabola o rete internet, ora grazie a questa tecnologia sarà di base in ogni televisore, permettendo una visuale molto più nitida e proprio l’impatto di questa novità tecnologica sul mercato è stato tra i temi centrali del Hdfi Innovation Day 2022.

Dal 21 dicembre poi, partiranno 10 giorni di transizione, in cui gli utenti potranno ancora mettersi in regola comprando il digitale o una nuova tv. Lo stacco definitivo è poi fissato per il 1° gennaio 2023.

Come fare per verificare se il nostro televisore è aggiornato con la nuova tecnologia? E’ molto semplice. Basta andare sul canale Test al numero 100 per la Rai e 200 per Mediaset. Se il vostro televisore è compatibile, sullo schermo vedrete la scritta “Test HEVC Main10”, mentre se non è compatibile, semplicemente non vedrete nulla.