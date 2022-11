Autista del bus e passeggeri sconvolti: hanno visto Cinzia morire

Tragico incidente tra un’auto e un bus, la vettura si accartoccia e Cinzia muore sul colpo a 45 anni.

Un incidente drammatico tra un’auto è un bus ha strappato la vita a Cinzia Cotza, una donna di 45 anni originaria di Zeddiani in provincia di Cagliari, lo schianto si è verificato intorno alle 20 di sabato sera a Solanas.

Ad avere la peggio è stata proprio la donna che purtroppo è rimasta incastrata dentro l’auto che si era accartocciata, sembra essere morta sul colpo Cinzia e sono stati inutili tentativi di rianimazione del soccorritori che si erano precipitati sul posto. Cinzia Cotza era a bordo della sua vettura una Lancia Y rossa sabato sera intorno alle 20 quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un bus della linea Arst. Secondo la ricostruzione l’auto della donna andava in direzione Oristano, e dopo il terribile schianto l’automobile si è letteralmente accartocciata e girata in senso inverso finendo in una cunetta sul ciglio della strada.

Poco dopo sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco per provare a tirare fuori la donna ma dopo esserci riusciti si sono resi conto che non respirava, sono stati inutili purtroppo i tentativi dei soccorritori del 118 per rianimarla. Purtroppo non c’era più niente da fare e Cinzia è morta sul colpo, per quanto riguarda l’autista e i passeggeri del bus invece sono rimasti tutti illesi a parte un forte spavento.

Cinzia aveva 45 anni lavorava a Livigno tipica località sciistica in provincia di Sondrio al confine con la Svizzera, la donna guadagnava facendo le stagioni invernali oltre che con il suo lavoro di commessa viveva con i genitori e aveva una vita tranquilla. Per quel che riguarda la dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, gli agenti stanno infatti approfondendo il susseguirsi dei fatti indagando su come ciò sia potuto accadere.