Scopriamo insieme quanto sei veramente intelligente con questo nostro test che vi vogliamo proporre oggi, da non credere.

I test ed i rompicapo sono un momento di svago ed un modo per staccare dalla vita frenetica che tutti noi viviamo ogni giorno, insomma una sorta di nostro momento dove ci possiamo sfidare da soli, oppure anche con amici e parenti.

Quello che vi proponiamo oggi non è proprio semplicissimo perchè trovare l’oggetto nascosto è qualcosa di molto particolare e non tutti ci riescono, anzi in tanti perdono le speranze. Quindi iniziamo subito e cerchiamo di capire quanto tempo abbiamo a disposizione e cosa dobbiamo trovare!

Sei un genio? Dipende se riesci a trovare l’oggetto nascosto

Iniziamo dicendo che tra tutte queste simpatiche lumachine c’è un oggetto misterioso che si è nascosto in modo perfetto, sembra quasi impossibile riuscirlo a trovare, sapete anche perchè? Il nostro tempo a disposizione è veramente pochissimo, stiamo parlando di secondi.

Si avete letto benissimo, perchè per risolvere questo rompicapo si richiede un tempo massimo di 45 secondi, sono pochissimi non credete, meno di un minuto! Anche perchè l’immagine è studiata appositamente per far confondere la nostra mente.

Ma come prima cosa proviamoci insieme facendo partire il cronometro quando siamo pronti e vediamo se riusciamo a scovare l’getto misterioso. Dimenticavamo, ma cosa dobbiamo trovare? Un bellissimo cuore!

Pronti? Via! ci siete riusciti oppure no? Come prima cosa vi diciamo di non perdere le speranze anche perchè le illustrazioni di Gergely Dudas, sono molto difficili da risolvere e spingono sempre la nostra mente ed i nostri occhi oltre ai propri limiti.

Ma dato che siamo molto buoni vi vogliamo svelare un piccolo segreto prima di rivelarvi dove si trova il cuore dispettoso tra le tante simpatiche lumachine, vi consigliamo, infatti, di guardare la parte sinistra dell’immagine che vi abbiamo fornito.

Ovviamente provate senza un tempo limite tanto non ci corre appresso nessuno e già scovare il cuore non è assolutamente cosa facile. Con il nostro piccolo aiuto ci siete riusciti oppure ancora niente?

Nelle prossime righe troverete anche la soluzione al nostro rompicapo di oggi, siete curiosi di vedere dove si trovava il dispettoso cuoricino? Pronti? Scorrete ancora un po’ e lo troverete.

Se siete riusciti a scovarlo nel tempo richiesto a voi vanno i nostri complimenti per la mente super allenata, se non siete riusciti non perdete assolutamente le speranze anzi, continuate ad allenarvi con noi e siamo certi che a breve ci riuscirete senza problemi.