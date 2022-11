Wanda Nara è alle Maldive con lui ” Da non credere”

Wanda Nara stupisce tutti e vola alle Maldive con lui. Dopo gossip, tradimenti e frecciatine, la bella argentina ritrova il suo amore.

Da mesi Wanda Nara è al centro del gossip con la sua storia d’amore con il calciatore Mauro Icardi, e in molti l’hanno definita “Un soap opera che batte persino Beautiful”.

Questo perché i due hanno dato spettacolo, in particolare sui social, sulla loro relazione, fatta di intrighi, tradimenti, passione ritrovata e ancora addi in realtà mai definiti. Ora, pochi giorni fa, l’ennesimo ritorno di fiamma fa imbestialire i social.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme, la foto della pace

E così la coppia più discussa del momento sembra essere di nuovo unita più che mai. Sembra perché, quando si tratta di Wanda Nara e Mauro Icardi, non c’è davvero un attimo di pace.

Prima le frecciatine, la pace e le foto sui social, poi i tradimenti, il tutto condito da gossip fatto in particolare proprio dai due protagonisti, che a quanto pare amano essere al centro dell’attenzione del web, pubblicando davvero tutto di questa relazione.

“Un copione già scritto” come scrive qualche utente su Twitter, visto che solo qualche settimana fa, il calciatore aveva tradito la moglie con l’attrice Eugenia China Suarez mentre Wanda aveva legato molto con L- Gante.

Ora (e qualcuno crede che sia per amore della popolarità visto che gli algoritmi li preferiscono insieme) tra i due sembra essere tornato il sereno e hanno festeggiato la loro ritrovata passione volando insieme alle Maldive.

Il tutto ovviamente condito da scatti teneri, in cui vediamo la coppia più affiatata che mai, tanto che Icardi scrive in un post: “Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in Donna. Le storie della Disney a volte hanno anche una seconda stagione. Ti amo Wanda”.

“Che tristezza senza fine” è stato uno dei commenti sotto il post Instagram, che comunque piace, raggiungendo più di 800.000 like. In molti ipotizzano che la coppia stia addirittura cercando il secondo figlio, a causa di alcuni messaggi tra i due, ovviamente pubblicati.