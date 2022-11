Francesca Pascale e Paola Turci vogliono allargare la loro famiglia e sarebbero pensando all’adozione o all’affido.

Francesca Pascale e Paola Turci stanno pensando di allargare la loro famiglia e secondo quanto dichiarato in un’intervista le due avrebbero intenzione di richiedere l’affido di un bambino.

Una scelta coraggiosa date le difficoltà che si hanno in Italia riguardo l’argomento.

Francesca Pascale e Paola Turci, novità in arrivo, vogliono un bambino, la famiglia si allarga

E dopo aver celebrato il loro amore lo scorso luglio a Montalcino, adesso le due donne vorrebbero allargare la famiglia e adottare un bambino, il desiderio di diventare madre infatti è molto grande per le due, tuttavia si tratterebbe di un’indiscrezione di un noto settimanale nel quale ha riportato vari dettagli. Nel frattempo le due si dedicano ai loro cagnolini ne hanno 18 per l’esattezza e sicuramente le tengono parecchio occupate non è la prima coppia del mondo dello spettacolo gay a voler avere dei figli.

Anche Tiziano Ferro e suo marito Victor hanno preso un bambino con loro la situazione del cantante però sarebbe diversa in quanto vivendo a Los Angeles non ho avuto difficoltà in cui potrebbero incappare le due donne qui in Italia dove la situazione non è così semplice. In un’intervista rilasciata da Tiziano Ferro infatti ha parlato della sua esperienza dichiarando che secondo lui in Italia riguardo le adozioni gay dovrebbe cambiare praticamente tutto, crede che la nazione sia rimasta indietro a prescindere dai ruoli politica.

Sarebbe questa secondo il cantante l’unica consolazione che si può avere da queste parti, per poter vivere serenamente il suo amore, adottare un bambino e fare una famiglia è stato uno dei motivi che lo ha spinto a trasferirsi a lasciare l’Italiai e dai partiti infatti secondo l’uomo nessun governo avrebbe mai fatto nulla di davvero importante per le persone omosessuali eccetto un piccolo passo verso le unioni civili. Sarebbe questa secondo il cantante l’unica consolazione che possono avere le persone gay per poter vivere serenamente il suo amore adottare un bambino e fare una famiglia è stato uno dei motivi che lo ha spinto a trasferirsi a lasciare l’Italia.