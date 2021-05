Cosa ci fa Paola Turci sempre in tv, sulle reti Mediaset? Sembra che a metterci lo zampino ci abbia pensato la sua attuale compagna – nonché ex di Silvio Berlusconi – Francesca Pascale, ecco come.

Francesca Pascale dalla sua sua lunga relazione con Silvio Berlusconi ne ha ricavato non solo una “buonuscita” da ben 20 milioni di euro con tanto di assegno da un milione annuo, ma anche molte amicizie, tante delle quali lavorano nelle reti del noto imprenditore e politico. E così l’attuale compagna della Pascale, la cantante Paola Turci, finisce ogni notte sulle reti Mediaset.

Anche un dirigente dell’azienda con sede a Cologno Monzese lo ha confessato: sebbene la sua separazione con l’imprenditore si avvenuta ormai da molti mesi, sono ancora in tanti ad essere affezionati alla donna. “Francesca Pascale ha lasciato da tempo Silvio Berlusconi, ma qui in tanti le vogliamo bene“, racconta. E non si fa fatica a credere alle sue parole, dato che sulle reti Mediaset sono tornati in voga i video delle esibizioni canore proprio di Paola Turci, che da qualche tempo sta frequentando l’ex di Silvio Berlusconi. Le sue canzoni indimenticabili e le sue performance sono catturate nei video che a ripetizione vengono trasmessi sulle reti televisive. L’orario è desueto: le cinque del mattino. Probabilmente pochi spettatori, accompagnati dalla voce di Paola, seguono le trasmissioni a quell’ora, ma tanto basta per la Siae per contare i diritti d’autore che spettano alla cantante.

La storia tra Paola Turci e Francesca Pascale

È stato poco più di due mesi fa che l’ex di Berlusconi è uscita allo scoperto, rivelando che stava frequentando una donna, la cantante Paola Turci. Il suo è stato uno sfogo, arrivato dopo mesi e mesi di voci ed indiscrezioni che si rincorrevano sul loro conto. “Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione“, aveva dichiarato. Sempre più la 35enne sta lottando per i diritti della comunità Lgbt e recentemente ha anche fermamente preso le distanze da Forza Italia, specialmente dopo le dichiarazioni di Antonio Tajani sulla famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Pascale 🎈 (@francescapascaleofficial)

