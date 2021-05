Il principe Harry si confessa in una nuova intervista e racconta di aver lasciato la famiglia reale per non trasmettere un ciclo di sofferenze ai suoi figli.

Nonostante le forti polemiche per l’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle alla giornalista americana Oprah Winfrey, il principe non sembra intenzionato a fermare le sue critiche pubbliche alla famiglia reale. A pochissime settimane dall’intervista bomba alla Cbs, Harry è tornato a parlare della sua vita in Inghilterra in un’e condotta dall’attore statunitense Dax Shepard. Il principe del Regno Unito ha raccontato di essere scappato dalla Gran Bretagna per garantire ai suoi figli un futuro diverso. La sua vita a Londra, a detta del secondogenito di Carlo e Diana, è stata troppo esposta facendolo sentire come in uno zoo. I media e il popolo inglese erano convinti di potersi intromettersi nella sua vita privata facendolo sentire sempre esposto e vulnerabile. Oltre al difficile rapporto con l’esposizione mediatica Harry ha raccontato di essere andato via per educare i suoi figli in modo diverso. La freddezza e la distanza che il padre Carlo ha avuto nel rapporto con lui e il fratello fin da piccoli, sempre secondoHarry, è derivata dall’educazione ricevuta dal padre stesso.

Per rompere questa catena l’unica soluzione era rinunciare al titolo e cominciare una nuova vita lontana dall’Inghilterra: “Ho dovuto rompere quel ciclo in modo da non trasmetterlo, a volte devi prendere delle decisioni e mettere davanti la tua famiglia e la tua salute mentale” ha raccontato a Dax Shepard. Ora può finalmente crescere i suoi figli nel modo che ritiene più opportuno: “Posso portare Archie in bicicletta, prima non avrei mai potuto farlo” ha raccontato.

Il coraggio di allontanarsi dalla sua famiglia l’ha trovato solo dopo l’arrivo nella sua vita di Meghan Markle ma nell’intervista Il 36 enne ha raccontato di aver cominciato a pensare di allontanarsi dalla Royal Family da più di 15 anni, quando era solo un ventenne.