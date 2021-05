Secondo il biografo Duncan Larcombe ci sarebbe una frase, pronunciata da Harry che ha avrebbe sancito la fine del rapporto con il padre Carlo.

Carlo non perdonerà mai Harry. Secondo numerosi esperti della famiglia reale questa sarebbe una certezza. A confermare questa tesi si è aggiunto anche Duncan Larcombe, biografo reale, che ha voluto raccontare al magazine The Sun, alcuni interessanti retroscena sul tesissimo rapporto fra Carlo e Harry. Secondo il biografo, il futuro Re sarebbe rimasto profondamente ferito da alcune affermazioni di Harry riguardanti la sua vita all’interno della famiglia reale. La frase incriminata, pronunciata durante la ormai celebre intervista a Oprah Winfrey, rappresenterebbe una imperdonabile critica alla sua persona. Non è stata quindi l’accusa di razzismo alla famiglia a provocare la rottura tra padre e figlio ma una precisa critica al futuro Re. “Mio padre e mio fratello sono in trappola, non hanno davvero una vita. Ho grande compassione per loro per questo motivo” ha raccontato alla giornalista americana il secondo figli di Diana. Inoltre Harry ha affermato di essere in collera con il padre per non averlo supportato, avendo vissuto una situazione simile alla sua. Per concludere il principe ha ricordato che, pur mantenendo un affetto verso il padre, nulla sarà più come prima: “Archie è suo nipote. Gli vorrò sempre bene, certamente. Ma sono successe troppe cose”.

Insomma frasi forti che secondo Duncan Larcombe hanno provocato la rottura definitiva del rapporto. Durante il ritorno di Harry a Londra, per il funerale del nonno, non è passata inosservata la grande distanza tra padre e figlio. Mentre le telecamere sono riuscita ad immortalare un timido approccio con la cognata Kate Middlton e il fratello William, Carlo ha sempre mantenuto una notevole distanza. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia reale, non ci sarebbe stato neanche il tanto atteso incontro privato tra i due, e questo avrebbe portato il principe a tornare subito in America dalla moglie.

Nelle ultime ore si è aggiunto un altro indizio che farebbe pensare che il rapporto sia ormai insanabile. Il principe Carlo nei prossimi mesi è atteso a Washington per incontrare il nuovo presidente Joe Biden, ma nonostante Los Angeles sia a poche ore di volo dalla capitale americana, il futuro Re non andrà a trovare il figlio, la nuora e il nipote.