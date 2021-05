Il primogenito della Regina Elisabetta avrebbe visto il più piccolo dei suoi nipoti solo due volte e la colpa sarebbe proprio di Meghan Markle. E non finisce qui.

Nel giorno del suo secondo compleanno il piccolo Archie ha ricevuto gli auguri social del nonno Carlo. Il futuro re ha deciso di pubblicare un’immagine del piccolo, scattata durante il giorno del suo battesimo. Un gesto che ha fatto molto parlare soprattutto per l’assenza nella foto di Meghan Markle. A far discutere però, nelle ultime ore, è emerso un altro particolare. Secondo alcune indiscrezioni rivelate dal popolare quotidiano britannico Daily Mail, la casa reale avrebbe faticato molto per trovare una fotografia che raffigurasse Carlo con il piccolo Archie perché nonno e nipote si sarebbero visti solo 2 volte. Infatti la foto scelta è stata scattata nei primissimi giorni di vita del piccolo. Successivamente Carlo ha visto in nipote solo un’altra volta. C’è da dire che poco dopo la sua nascita Meghan ed Harry si sono trasferiti prima in Canada e poi negli Stati Uniti e l’arrivo della pandemia non ha sicuramente aiutato. Non potendo lasciare i rispettivi paesi e quindi incontrarsi di persona, il rapporto con il nipote ne ha risentito.

Ma non è finita qui: sembra che la distanza non sia l’unico problema tra Carlo e i Sussex. Nonostante la famiglia reale non voglia esprimersi a riguardo, il comportamento di Harry e della moglie, avrebbero infastidito parecchio il futuro re. Dopo la loro fuga da Londra, in fretta e furia, sembra che l’intervista rilasciata a Oprah, nella quale accusavano di razzismo la famiglia, abbia definitivamente gelato i rapporti. Ne sarebbe la prova il prossimo viaggio di Carlo.

Nei prossimi mesi il futuro re andrà a Washington per incontrare il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma secondo le prime indiscrezioni non si fermerà a Los Angeles, per fare visita al figlio, alla nuora e al nipote. Una scelta che se si rivelasse veritiera sarebbe l’ennesimo segnale della ormai insanabile distanza tra padre e figlio.