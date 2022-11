Oggi è un altro giorno Jessica Morlacchi non si presenta | I fan sono in ansia

Nella scorsa puntata di “Oggi è un altro giorno”, Jessica Morlacchi non si è presentata e i fan si sono preoccupati.

Ieri nel corso della punta di Oggi è un altro giorno, tra gli affetti stabili di Serena Bortone mancava Jessica Morlacchi. Ha partecipato a tutte le altre puntate, per questo la sua assenza fa discutere.

L’artista ex leader dei Gazosa non si è presentata in studio e la Bortone non ha proferito parola sulla sua assenza immotivata. A spiegare la mancata partecipazione al programma è stata poi la diretta interessata tramite le Instagram stories.

Jessica Morlacchi spiega perché era assente dalla trasmissione

La Morlacchi è stata assente dalla puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, ha deciso quindi di spiegare successivamente tramite le Instagram Stories il motivo. Ha voluto tranquillizzare i fan dicendo che tornerà nella puntata di giovedì.

Il video che ha girato la ritraeva a letto con il viso stanco, forse dietro alla sua assenza si nasconde un problema di salute. Sembra non essere successo nulla di grave e presto il pubblico potrà rivederla in televisione.

In molti si sono preoccupati della sua assenza, alcuni hanno anche pensato che potesse centrare con quello che è accaduto settimane fa con Memo Remigi, l’artista 80 enne si era permesso di toccare in modo davvero inopportuno il lato B dell’artista. È scoppiato un vero e proprio caos e la Rai ha dovuto riconsiderare il suo contratto.

La Morlacchi era turbata per quanto accaduto e ha successivamente rilasciato un’intervista dove parlava del fatto con toni più calmi. Ha dichiarato che non avrebbe mai denunciato Remigi per molestie, anche per lei lo considera un nonno.

Tuttavia Remigi vuole risolvere la cosa per vie legali dopo che la Rai ha leso la sua dignità, a detta sua. Quindi questa storia non è conclusa, sicuramente avrà un seguito e la Morlacchi sarà interpellata nuovamente per dire la sua sull’accaduto.

Staremo quindi a vedere che cosa succederà tra Remigi e la Rai. Sicuramente il polverone che si è alzato non è affatto piacevole e non fa bene ne all’immagine dell’emittente e nemmeno a quella di Remigi.