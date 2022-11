Ad Anastasia Kuzmina non è andata giù l’eliminazione, secondo lei la motivazione non centrerebbe con il talento.

Anastasia Kuzmina si è esposta riguardo l’eliminazione da ballando con le stelle insieme a Lorenzo Biagiarelli i due erano finiti al ballottaggio con Alex Di Giorgio e Rosanna Banfi e sono stati eliminati, ma la cosa alla donna non è andata giù.

Anastasia si sarebbe prima sfogata su un post su Instagram rivolgendosi ai suoi follower in merito all’eliminazione.

Anastasia Kuzmina e l’eliminazione da ballando ecco cosa ha da dire la ragazza

La ragazza avrebbe dichiarato di esserci rimasta molto male per l’eliminazione aggiungendo che anche Lorenzo avrebbe preso male la fine della sua avventura a ballando con le stelle, inoltre la fine della sua esperienza sarebbe coincisa con il lutto per la morte della suocera, la ballerina però non ha nascosto che secondo lei ci sarebbero parecchi motivazioni che avrebbero influito sulla loro eliminazione e che non tutte centrerebbero con il talento.

Secondo lei infatti uno dei motivi principali sarebbe stato il grande odio che c’è nei confronti di Lorenzo, “lo volevano fuori di lì, il loro obiettivo era allontanarlo dal programma indipendentemente dalle sue doti di ballerino o meno e anche lui se ne è reso conto”, queste le parole della donna. La ragazza ha poi confessato che Lorenzo si sarebbe confidato con lei e comunicandole che forse avevano sbagliato a credere che lui potesse essere considerato un concorrente come gli altri.

Su un ipotetico ripescaggio i due non si sono ancora pronunciati a riguardo infatti la Kuzmina è stata vaga e ha dichiarando semplicemente che non ci scommetterebbero, che ciò potrebbe comunque accadere, nonostante ciò ci ha tenuto a dichiarare che lei ci metterà tutto il suo impegno e farà del suo meglio per non negarsi questa possibilità, ha inoltre aggiunto che è sicura che anche Lorenzo si impegnerà, i due infatti anche se delusi e amareggiati non si sono ancora arresi nonostante tutto.