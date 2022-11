Scopri il tuo vero carattere | la prima cosa che vedi rivela chi sei

Test: sei narciso? La prima cosa che vedi nell’immagine rivela chi sei. Prova a guardare per scoprire il tuo carattere.

Oggi ti proponiamo un test molto semplice, che negli ultimi tempi sta facendo impazzire proprio tutti. Un test che svela il tuo carattere, e ci dice se sei un narciso e egocentrico oppure no.

Sai dirci se sei un narciso? Ecco, ti basterà dare un’occhiata a questa immagine sopra e dire qual è la prima cosa che vedi guardandola. Attraverso questo semplicissimo test potrai sapere quale caratteristica è dominante nel tuo carattere. Di seguito la spiegazione.

Sei narciso oppure no? Dipende se hai visto prima la corona o la foglia

Per scoprire se caratterialmente sei una persona egocentrica e narcisista, devi dirci qual è la prima cosa che hai visto guardando l’immagine sopra, senza pensarci troppo, solo in questo modo potrai avere una risposta onesta e veritiera.

Se la prima immagina che ti balza all’occhio è una corona, allora la risposta è si, sei un vero narciso. Il tuo egocentrismo supera ogni confine e sei una persona che si dedica esclusivamente al culto di sé stesso e della propria immagine e personalità.

Sei superficiale e non ascolti gli altri, mentre in amore non riesci ad essere fedele perché pensi solo ai tuoi interessi. Però, contrariamente a quello che si pensa, per te la tua famiglia è importante, come anche gli amici più cari, e per loro sei disposto davvero a scalare le montagne.

Se invece la prima immagine che vedi è una foglia, allora non c’è dubbio, la risposta è no, non sei un narciso. Non sei affatto egocentrico ma al contrario sei molto insicuro e sai dare spazio alle cose che contano davvero.

Sei una persona molto romantica e sentimentale, per te le relazioni hanno un ruolo fondamentale nella tua vita e in amore sei davvero sicuro e sai essere fedele sempre. Quando le persone che ti sono care chiedono aiuto, tu sei subito pronto a correre per loro e a dargli una mano, senza pensare ad una ricompensa. Sei un vero amico e una persona di cui potersi fidare.

E tu? Che tipo sei?