Da cosa capire se sei stressato? Il tuo corpo ti avvisa, ecco perché dovresti prestare molta attenzione a questi segnali.

Tutti noi almeno una volta nella vita, abbiamo dovuto fare i conti con lo stress. Ma cos’è? Lo stress è la reazione del nostro corpo e della nostra mente a una situazione di disagio, degli stimoli (positivi o negativi) che la persona che riceve recepisce come eccessivi.

Questo altera il nostro sistema immunitario e può portare, a lungo andare, ad una serie di problemi di salute, sia banali che gravi, che possono impedirci di vivere in maniera serena la nostra vita ed esporci ad altre malattie.

Andiamo a vedere quali sono i segnali che il nostro corpo ci invia a causa dello stress e ai quali dovremo prestare attenzione.

Sei stressato? Attento a questi segnali!

Come abbiamo detto, lo stress può creare dei veri e propri “squilibri” nel nostro organismo, che si manifestano con segnali più o meno evidenti che il nostro corpo ci invia per trasmetterci questo disagio. È bene quindi saper ascoltare il nostro corpo e individuare questi segnali, al fine di intervenire per evitare problemi di maggiore entità.

Ma quali sono questi segnali? Spesso, lo stress si manifesta con sintomi legati alla sfera mentale, come ansia o attacchi di panico, ma può manifestarsi anche a livello fisico, con dolori muscolari, perdita di capelli, palpitazioni, aritmie, tachicardia, riduzione della salivazione, problemi alla tiroide o alterazione del ciclo mestruale.

Tutti questi segnali poi, se ignorati, possono causare dei problemi più gravi e sfociare addirittura in malattie. Ad esempio, malattie della pelle come psoriasi, oppure veri e propri vuoti di memoria o addirittura problemi cardiovascolari.

Lo stress infatti, se prolungato, può causare addirittura l’infarto, specialmente in quelle persone che non hanno uno stile di vita salutare e che sono predisposte a livello genetico. Ma non solo. Tra i problemi causati dallo stress al sistema cardiocircolatorio troviamo anche cardiopatie ischemiche e ictus celebrale.

Come tenere sotto controllo questi sintomi? Sicuramente, un’alimentazione sana e l’attività fisica aiutano a mantenere uno stile di vita corretto, ma anche la meditazione può essere di grande aiuto. Ma l’aiuto più grande viene sicuramente dalla psicoterapia, che riesce a riportare equilibrio nella nostra vita ed è davvero una grande alleata, nonostante sia per molti ancora un tabù.