Grande Fratello: urla nella casa, ecco cos’è successo

Grande fratello urla all’alba dentro la casa, ecco cos’è accaduto.

I Vip stavano dormendo quando alle cinque del mattino in casa ci sono state delle urla tremende Sara Altobello si è svegliata tra le grida.

Sono state giornate movimentate all’interno della casa, Daniele Del Moro è stato male nella notte ed è stato successivamente ricoverato, Luciano Punzo lo aveva infatti visto fare una flebo e in molti temevano che il Vip fosse risultato anch’egli positivo al covid. A quanto pare però non sarebbe stato il coronavirus a causare i problemi di salute riportati dal concorrente.

Urla al Grande Fratello, ecco cosa è accaduto dentro la casa

Nella casa del Grande Fratello ormai è guerra tra Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi, i due infatti non riescono proprio a convivere tranquilli senza darsi fastidio, negli ultimi giorni dunque non sono mancate le frecciatine e gli insulti. L’ultima puntata di lunedì 21 novembre inoltre Oriana si è dimostrata parecchio turbata a causa del comportamento di Antonio Spinalbese, la donna si è detta infatti infastidita, delusa e arrabbiata nei confronti dell’uomo.

La donna ha provato poi ad andare a dormire ma alle prime ore dell’alba era ancora sveglia, erano in molti nella casa i concorrenti a non dormire a quell’ora, poi alle cinque di mattina è scoppiato il caos, Oriana è entrata nella sua stanza svegliando gli altri inquilini, a svegliare gli altri con lei c’era anche Luciano Punzo. Le urla per fortuna stavolta erano uno scherzo, ad essere svegliata dai due è stata in particolare Sarah Altobello, che sembra averla presa bene e si è messa a ridere dichiarando che non stava nemmeno dormendo.

C’è poi chi ha sostenuto che Oriana sarebbe stata ubriaca e che dunque sia dipeso da questo il fatto di essere entrata in camera in quello stato, la donna in sua difesa ci ha tenuto a far sapere a tutti che si trattava solo di uno scherzo per ridere e che era lucida.