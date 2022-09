La discesa di Luigi Di Maio è stata rapida. Da sedere alla Farnesina a restare fuori dal Parlamento è stato un attimo. E ora l’ex pentastellato è scomparso anche dai social.

Da qualche ora su Facebook è scomparso il profilo ufficiale di Luigi Di Maio. In tanti, dopo la “Caporetto” delle ultime elezioni, si stanno chiedendo cosa farà ora l’ex Ministro degli Esteri.

Il gruppo Insieme per il Futuro, poi presentato alle elezioni come Impegno Civico, ha raggiunto appena lo 0,6%. Dopo anni in Parlamento, Luigi Di Maio si trova, d’un tratto, tagliato fuori. Che cosa farà adesso? Dal 23 settembre, l’ex grillino si è eclissato: non twitta, non posta foto su Instagram e il profilo Facebook da 2,4 milioni di follower è addirittura scomparso. Dalle sue parole all’indomani dei risultati elettorali, tutto farebbe pensare che Luigi Di Maio sia fermamente intenzionato a proseguire nell’ambito della politica e a conquistare tutti quegli italiani che – a suo dire – non hanno ritenuto abbastanza maturo il suo nuovo progetto. Nel frattempo, secondo voci di corridoio, potrebbe puntare ad un seggio a Strasburgo, utile a stringere alleanze internazionali. Non è da escludere nemmeno che l’ex leader dei Cinque Stelle si aggreghi a qualche altro partito: magari al Partito Democratico di Enrico Letta che fino a qualche primavera fa Di Maio definiva “il partito di Bibbiano”.

Se Di Maio dovesse invece decidere di lasciare, almeno temporaneamente, la politica, la prima opzione sarebbe tornare a svolgere il suo precedente mestiere. Prima di sedere in Parlamento, il 36enne era webmaster e giornalista pubblicista per diversi siti di informazione. Ma potebbe anche decidere di darsi alla formazione e tenere corsi e seminari nelle Università per istruire altri giovani aspiranti politici. Tuttavia si creerebbe un paradosso: Di Maio terrebbe corsi universitari senza essere lui per primo laureato. A tal proposito, usbito dopo le elezioni, l’ex compagno di partito Alessandro Di Battista – attualmente collaboratore de Il Fatto Quotidiano . gli ha suggerito di stare lontano il più possibile dalla politica e prendersi una laurea. Infine qualcuno ha addirittura suggerito l’idea che, presto, potremmo vedere l’ex Ministro degli Esteri nella casa del Grande Fratello.