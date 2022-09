Gianna Nannini racconta il tragico incidente dove ha perso due falangi delle dita

Fu un episodio sconvolgente e abbastanza doloroso. Ma Gianni Nannini ha deciso di raccontare l’incidente in cui perse due falangi delle dita

Gianna Nannini è certamente una delle cantanti più affermate e famose nel panorama musicale italiano e non solo. Si tratta, infatti, di una vera e propria ambasciatrice della musica italiana nel mondo e negli anni è riuscita a raggiungere un successo immenso.

Sono tantissimi i fan che la amano e la seguono nei suoi tour, ma non tutti possono vantare di conoscere anche alcuni aspetti molto profondi e interessanti della vita della cantante. Ed ecco che è proprio Gianna Nannini a raccontare l’episodio in cui perse due falangi delle dita. Ecco cosa successe.

Ecco come Gianna Nanni perse due falangi delle dita

Sono in pochissimi a sapere che, durante gli anni della sua prima giovinezza, Gianna Nannini perse due falangi delle dita. La famosissima cantante, infatti, non ha iniziato fin da subito la sua carriera e, prima di diventare una vera e propria pop star mondiale, si dedicava ad alcuni lavoretti.

In particolare, la Nannini lavorava presso la pasticceria della sua famiglia, dimostrando fin da subito una grande abilità nel realizzare i ricciarelli, tipici dolci della Toscana. Ma sono proprio questi splendidi dolci ad avere molto a che fare con l’incidente che fece perdere due falangi delle dita di Gianna Nannini.

A raccontar l’episodio è stata la stessa cantante che, rilasciando un’intervista a Mara Venier a Domenica In, ha parlato dell’accaduto. “Lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi del medio e dell’anulare” ha detto la cantante, aggiungendo che “finirono nell’impasto dei dolci”. Assicurando poi che l’impasto venne buttato e che nessuno mangiò il composto, la Nannini ha parlato della sua reazione.

“Feci un urlo terribile – ha affermato, spiegando quanto fu doloroso – la voce roca mi è venuta allora”. La cantante ha infatti spiegato che c’è una probabile correlazione tra la sua voce e quell’episodio: “Mi si è sviluppata questa voce soprattutto perché facevo le canzoni tutte sulle ottave – ha detto – non potendo usare tutta la mano”.

Dunque, non è stato affatto una giovinezza tranquilla la sua, che già in passato aveva spiegato il motivo del suo indossare costantemente i pantaloni. Tuttavia, questo non ha impedito all’artista di diventare una delle pop star italiane più famose al mondo.