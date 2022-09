Giancarlo Magalli: la figlia è un sogno, ecco la bellissima

Non tutti la conoscono e sanno cosa fa oggi. Ecco, quindi, chi è la bellissima figlia di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli è uno dei personaggi televisivi più conosciuti in assoluto nel panorama dello spettacolo e della televisione italiana. Nell’ultimo periodo è sempre meno in vista (forse per via della delicata situazione vissuta con la sua ex collega Adriana Volpe), ma resta comunque un’icona dei programmi Rai.

La sua notorietà, infatti, è particolarmente diffusa grazie ai programmi televisivi con cui ha collaborato e al suo inconfondibile modo di fare televisione. Tuttavia, non tutti conoscono aspetti interessanti e importanti della sua vita privata. Ecco, quindi, chi è la bellissima figlia di Giancarlo Magalli.

Ecco chi è la figlia di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli ha raggiunto una grande popolarità grazie soprattutto al suo lavoro da presentatore per I Fatti Vostri, programma mattutino trasmesso su Rai2. In pochi anni, infatti, è diventato il vero volto del programma, conquistando il cuore di molti telespettatori grazie alla sua simpatia e ai suoi modi di condurre il programma.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Magalli ha sempre mostrato grande riservatezza e non si è mai esposto oltre la sua attività lavorativa. Tuttavia, sono molte le persone che vorrebbero sapere di più sulla sua vita privata. A quanto pare, infatti, Magalli sembra essere piuttosto geloso di sua figlia Michela.

La figlia di Giancarlo Magalli, infatti, ha conquistato molti cuori grazie alla sua bellezza e grande fascino. Ha raggiunto un grande seguito per via delle sue attività sui social, dove viene seguita da migliaia di follower, ma ha anche partecipato ad un’intervista televisiva nel programma “Vieni da me”, dove ha parlato della sua vita privata e del rapporto con il padre.

Michela Magalli è nata nel 1994 dalla relazione tra il conduttore e Valeria Donati. I due si sono infatti sposati in seconde nozze, decidendo poi di divorziare nel 2008. Intervistata da Caterina Balivo, la splendida Michela ha parlato di quanto suo padre sia protettivo nei suoi confronti, soprattutto per via del suo lavoro.

Michela è infatti una modella affermata, ed è per questo che a volte deve anche fare “i conti” con una normale gelosia da parte di suo padre.