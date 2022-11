Pelle secca? Attenzione è un sintomo di una grave malattia

La pelle secca potrebbe essere sintomo di un grave problema di salute, fai attenzione e verifica di non avere questa malattia, ecco tutti i campanelli d’allarme.

Un problema molto frequente sia in estate che in inverno è la pelle secca, la pelle del viso infatti è il nostro biglietto da visita e risente delle condizioni interne del nostro corpo e anche dell’ambiente esterno.

Una pelle troppo secca è un sintomo di qualcosa che non sta funzionando bene potrebbe dipendere da vari fattori e potrebbe presagire addirittura l’arrivo di una brutta malattia.

Attenzione alla pelle secca, dietro questo fastidioso sintomo si potrebbe nascondere una malattia

Tra le cause della pelle secca ci possono essere davvero molte motivazioni, in estate per esempio potrebbe contribuire l’esposizione solare e l’assenza di una protezione adeguata, d’inverno invece il freddo e le temperature basse potrebbero screpolare la pelle tuttavia se queste motivazioni potrebbero essere facilmente risolvibili e addirittura banali dietro una pelle di questo tipo si potrebbero nascondere anche problemi più gravi.

Potrebbe interessarti anche >>> Lutto: purtoppo ci ha lasciato dopo una lunga malattia, tutti noi lo conosciamo

La pelle secca potrebbe diventare un campanello d’allarme nel caso in cui trascuriamo la pelle del nostro viso non idratandola e non trattandola con i giusti prodotti potrebbe dipendere anche dal fatto che non stiamo bevendo adeguatamente e dunque che siamo disidratati. La pelle secca potrebbe preannunciare anche una malattia renale, infatti con una malattia di questo tipo si avvertono dolori ai reni, si hanno problemi ad urinare. Oltre che da una pelle molto secca, questo problema potrebbe derivare proprio dalla mancanza di acqua.

Potrebbe interessarti anche >>> Pelle a buccia d’arancia: il rimedio in casa che funziona veramente

Una malattia invece che riguarda sempre i reni ma che ha un esordio silenzioso, sono i calcoli renali, infatti all’inizio i calcoli renali insorgono silenziosamente per poi creare fastidi ed enormi dolori. La pelle secca diventa un problema soprattutto in correlazione con altri sintomi come gonfiore, sonnolenza e problemi ad urinare in presenza di questi sintomi è importante sottoporsi ad alcuni esami necessari per verificare il proprio stato di salute.