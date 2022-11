Per questi segni zodiacali sarà una settimana perfetta. L’oroscopo annuncia fortuna e incontri piccanti proprio per loro.

A breve si chiuderà il mese di Novembre e arriverà Dicembre, con la sua atmosfera natalizia a deliziare tutti e portare gioia e regali.

Secondo l’oroscopo di questa settimana però, per alcuni segni zodiacali potremmo parlare di gioia e regali con netto anticipo, grazie proprio al favore delle stelle. Ma di quali segni stiamo parlando? Ecco chi sarà baciato dalla fortuna proprio in questi giorni.

Ariete, Leone, Sagittario e Acquario, settimana perfetta tra fortuna e incontri piccanti

Tra i 12 segni zodiacali, questa settimana spiccano i segni di fuoco, con Ariete, Leone e Sagittario che cavalcano l’onda della fortuna, accompagnati dall’Acquario, per vivere dei giorni davvero fortunati.

E cominciamo proprio dall’Ariete, che dopo alcuni giorni di noia, torna ad essere baciato dalla fortuna grazie alla positiva influenza di Giove, che porta sicuramente soldi e nuove opportunità, soprattutto sul lavoro. Potrebbe essere quindi il momento giusto per mettersi in proprio, o anche fare investimenti di denaro.

Top anche l’amore, con Venere che porta proprio in questi giorni una ventata di passionalità, rendendo questi giorni davvero bollenti e ideali per nuovi incontri.

Oroscopo davvero a 5 stelle anche per il Leone, che aveva iniziato l’autunno sottotono, con discussioni in famiglia e tensioni sul lavoro. Adesso però, cambia tutto, con Marte e Mercurio che tornano favorevoli e portano soldi e anche possibili promozioni sul lavoro.

La Luna invece è in congiunzione con Venere, e portano anche in questo caso, passione e sex appeal.

Continua l’ondata positiva per il Sagittario, che è stato uno dei segni più fortunati della scorsa settimana e non intende cedere il posto neanche questa settimana, con una congiunzione tra Sole e Luna tra giovedì e venerdì, due giornate che saranno davvero fortunate e potranno favorire incontri davvero speciali.

Buone notizie in arrivo anche per i nati sotto il segno dell’Acquario, che aveva vissuto nelle ultime settimane un periodo no in cui aveva perso un po’ la strada e si era sentito smarrito.

Mercurio e Venere a favore spazzano via la timidezza, per incontri davvero speciali sul piano sentimentale. Buono il momento anche per mettere a fuoco gli obiettivi e raggiungerli.