Settimana difficile per questi due segni: controlla bene se ci sei

Scopri cosa ti riservano gli astri, una settimana difficile per alcuni segni dello zodiaco.

Una nuova settimana è appena iniziata per alcuni potrebbe essere difficile, in questo lunedì in cui la maggior parte delle persone sta riprendendo la propria attività lavorativa o scolastica gli astri svelano cosa hanno in serbo per questa nuova settimana.

Per alcuni segni zodiacali purtroppo è l’inizio di un periodo sfortunato che durerà fino a domenica.

Settimana dura per alcuni segni dello zodiaco, ecco chi sono i più sfortunati

Tra i segni più in difficoltà in questa settimana c’è il segno del Cancro che vivrà sette giorni che lo metteranno a dura prova. Per fortuna il periodo negativo durerà solo fino a domenica, si tratta dunque di avere solo un po’ di pazienza per questa settimana, il consiglio è quello di non buttarsi giù e di concentrarsi sui propri obiettivi e sui progetti futuri su cui sta investendo.

Potrebbe interessarti anche >>> Rivelazioni shock per questi 3 segni: ci sei anche tu? Controlla

Anche i Toro attraverseranno giornate particolari ed incontreranno molte difficoltà, per loro il consiglio fondamentale è quello di non essere impulsivi e di ragionare sempre, prima di fare qualcosa lasciate da parte l’istinto e non perdete la pazienza, se prendete decisioni affrettate rischiate di pentirvene, aspettate che la rabbia passi e che la situazione si raffreddi, anche il Leone non è tre segni più fortunati questa settimana, in balia degli influssi negativi provenienti da Mercurio, Marte e Venere, questo segno zodiacale è messo a dura prova e ha bisogno di staccare la spina, ma se ciò non fosse possibile quello che si deve fare è avere pazienza e non lasciarsi trasportare dall’impulso. Occhio a non sottovalutare la stanchezza, concedetevi qualche momento di relax e vedrete che in qualche giorno tutto si risolverà per il meglio, sono in arrivo novità importanti.

Potrebbe interessarti anche >>> L’amore ritorna ma con l’ex! Ecco per quali segni

Tra i segni più fortunati questa settimana invece ci sono Vergine Scorpione, la Vergine potrà vantare un ottimo momento dal punto di vista lavorativo e si potrebbero infatti presentare grandi opportunità da questo punto di vista, per quel che riguarda lo Scorpione invece potrà godersi un meritato riposo dopo essersi impegnato per raggiungere i suoi obiettivi, le stelle consigliano di sfruttare al meglio questa settimana per trascorrere del tempo assieme ai propri cari e per godersi qualche momento di serenità che nelle ultime settimane potrebbe essere stato trascurato a causa dei numerosi impegni.