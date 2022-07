Pelle a buccia d’arancia: il rimedio in casa che funziona veramente

Ecco un veloce e facile rimedio per eliminare definitivamente la pelle a buccia d’arancia. In questo articolo ti spieghiamo come fare

La pelle a buccia d’arancia è un problema che va ad interessare circa l’80% delle donne che hanno almeno 20 anni. Comunemente chiamata cellulite, si tratta di un problema che interessa soprattutto le gambe e le braccia del soggetto che ne soffre, causando fastidi e sensazioni di imbarazzo.

Pur non essendo affatto un problema preoccupante (oltre a non esserci nulla di cui vergognarsi), la pelle a buccia d’arancia può portare a sensazioni di frustrazione in chi ne soffre. Ecco perché, quindi, vogliamo mostrarti un rimedio molto utile per eliminarla.

Ecco il rimedio fatto in casa per la pelle a buccia di arancia

La pelle a buccia d’arancia è caratterizzata dall’alterazione del tessuto cutaneo che deforma la normale consistenza della nostra pelle, rendendola simile, appunto, ad una buccia d’arancia. Si tratta perlopiù di un problema estetico che spesso può causare disagio in chi ne soffre.

Questa particolare deformazione della pelle può avere molteplici cause, tra cui una correlazione ereditaria od ormonale, ma anche una vita sedentaria e un’alimentazione errata, oltre agli sbalzi ormonali dovuti al ciclo e alla menopausa. Tutte questi fattori potrebbero infatti ostacolare la corretta circolazione del sangue, aumentando la ritenzione idrica.

Tra i soggetti più esposti a questo problema estetico sono le donne che devono fare i conti con fattori ereditari e quelle con il bacino largo, in quanto fanno maggiore fatica a preservare la pelle elastica.

Alcuni rimedi utili per combattere il problema della pelle a buccia d’arancia possono essere assunti direttamente in casa. Tra questi vi è la regola 0-5-30. Questa regola consiste nel divieto assoluto di fumare sigarette (in quanto ostacola l’elasticità della pelle), mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno e fare trenta minuti di attività fisica regolare. Si può pensare, infatti, di fare una camminata al giorno di trenta minuti, o di percorrere le scale di casa con un buon passo.

Tra i rimedi naturali contro la pelle a buccia d’arancia vi è il consumo di more, ribes, ananas e mirtilli, ma sono molto utili anche gli asparagi, le mandorle, il caffè, l’olio di mandorle e il basilico.