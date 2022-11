Uomini e Donne: è successo in studio | Maria cerca di dividerle

Uomini e Donne, incredibile scontro in diretta tv. Maria cerca di dividerle, pubblico sconvolto in studio. I dettagli dell’accaduto.

Momenti di tensione a Uomini e Donne, quando nella puntata di ieri lunedì 21 novembre, due donne del trono over sono arrivate ad uno scontro diretto arrivando quasi alle mani.

Una scena davvero incredibile, che ha lasciato sconvolto il pubblico in studio e i telespettatori a casa, ma che ha regalato moltissimi ascolti al programma in onda ogni pomeriggio su Canale 5.

Ecco i dettagli dell’accaduto e il perché si è arrivati a uno scontro diretto.

Uomini e Donne, è quasi rissa tra Ida Platano e Roberta di Padua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Le protagoniste di questa scena sono Ida Platano e Roberta di Padua, le due dame del trono over tra cui, come è noto, non corre buon sangue.

Infatti, le due hanno fin da subito battibeccato senza mai mostrare simpatia reciproca, ma stavolta hanno davvero superato il limite, lasciando l’intero studio senza parole.

Ma cosa ha fatto scattare l’ira delle due donne? A quanto pare, Ida si sarebbe rifiutata di ballare con il suo corteggiatore Alessandro Vicinanza per alcuni suoi comportamenti. A questo punto, sarebbe intervenuta Roberta che ha provocato Ida dicendo che secondo lei non è affatto interessata ad Alessandro.

Leggi anche: Amici 22: la concorrente spiazza tutti, il padre è lui I Pubblico sotto shock

Questo ha fatto scattare Ida, che si è avvicinata a lei urlando “Ma come ti permetti?”, e Roberta si è alzata in piedi andando faccia a faccia con la rivale. A dividerle, Maria de Filippi, che urlando ha richiamato le due donne all’odine, calmando così le acque.

Ida ha poi lasciato lo studio per ritrovare la calma, tra lo stupore generale. Un momento carico di tensione che per fortuna però, ha evitato che le due donne arrivassero alle mani.

Leggi anche: Gf Vip: il dramma dopo la squalifica di Bettarini e Nardi I Da non credere

Ricordiamo che in realtà, Ida ha già fatto la sua scelta, e indiscrezioni riferiscono che si tratti proprio di Alessandro Vicinanza, ma le puntate in onda in questi giorni sono ancora precedenti all’accaduto. La parrucchiera siciliana però, potrebbe tornare nel parterre del programma per avere un confronto con qualcuno, forse l’ex Riccardo Guarnieri, o proprio Roberta di Padua.