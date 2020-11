Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bellissima ballerina Anastasia nei confronti di Daniele Scardina lasciando senza parole.

Come sappiamo, Ballando con le stelle, è sempre molto seguito, e quella di questo sabato sarà la puntata finale che decreterà il vincitore della competizione.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato recentemente l’insegnante di Daniele Scardina.

Ballando Con le stelle: Daniele Scardina e la rivelazione inaspettata di Anastasia Kuzmina

Il programma condotto alla perfezione da Milly Carlucci, ha ricevuto in queste settimane un grandissimo consenso di pubblico.

LEGGI ANCHE —-> MERCEDESZ HENGER, LA CONFESSIONE AI FOLLOWER DI INSTAGRAM: “ORMAI NON LO FACCIO PIù”

Ballando con le stelle è davvero molto amato, anche in questa edizione dove è successo praticamente qualsiasi cosa ed andare in diretta, durante il periodo che stiamo vivendo per l’emergenza sanitaria in corso, non è stato proprio semplicissimo.

Tra le varie coppie che potemmo ammirare nella puntata finale, c’è quella composta dal pugile Daniele Scardina e dalla sua insegnante Anastasia Kuzmina.

I due, recentemente, hanno pubblicato qualcosa di davvero particolare tramite il profilo social di instagram, ovvero:

LEGGI ANCHE —-> CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: TUTTI I DETTAGLI DELLA LORO CASA A MILANO DAL COSTO FOLLE

“Io sono distrutta mentre Daniele è sempre carico!”

E, proprio per confermare quanto dichiarato dalla bravissima, ed altrettanto bella Anastasia, Daniele ha immediatamente replicato, che l’allenamento era andato benissimo.

La loro coppia, per molti utenti, sembra essere quella tra le preferite per la vittoria del programma, perché Daniele ha mostrato un lato che nessuno conosceva di lui, la sua umanità ed ovviamente la disciplina.

Anastasia ha anche ammesso, che finito il programma, sicuramente le mancherà il suo allievo Daniele.

E voi seguite il programma, o meglio avete seguito Ballando con le stelle? Qual’è la vostra coppia preferita?