Giulia De Lellis, le sue condizioni preoccupano i follower: “Speriamo di migliorare”

Giulia De Lellis ha scritto un post su Instagram che ha spaventato i follower: la web influencer deve combattere con una sua grande paura

L’ex di Andrea Damante ha lanciato un messaggio su Instagram che ha allertato i suoi follower che da sempre hanno a cuore le sorti dell’influencer romana. Dall’estate la sua relazione con l’ex compagno era in crisi, ma adesso i due hanno deciso di chiudere, forse nemmeno nel modo migliore. Con attacchi da ambo le parti e delle accuse senza esclusione di colpi. Damante ad oggi appare single ed ancora provato per la situazione che si è venuta a creare. Mentre la giovane ed affascinante Giulia ha iniziato una nuova relazione con Carlo Gussalli Beretta, che tra l’altro era un amico di Andrea Damante. I due durante l’estate avevano anche condiviso un appartamento in vacanza a Forte dei Marmi. Ed è li che la De Lellis lo ha visto, con la storia tra i due che ha preso il via. Mentre un amicizia di conseguenza conseguenza si è rotta per sempre.

Giulia De Lellis ha avuto un forte scambio di opinioni nelle scorse settimane con il suo ex, ma adesso si gode la nuova relazione con Carlo Beretta e spera che nella sua vita non ci siano ancora delle complicazioni di alcun genere. Anche se con il post che ha pubblicato ha confermato di avere delle ansie e delle paure, con repentini sbalzi di umore che non piacciono ai follower ma nemmeno alla diretta interessata. Ricordiamo che in passato l’influencer ha avuto tanti problemi fisici che è riuscita a superare, ma ci sono state per lei anche le ansie e paure per il contagio da Coronavirus. Adesso la nuova preoccupazione esposta nel suo ultimo post: “Buongiorno 🤍 Anche se a Roma il tempo non è dei migliori, cerco di non cadere nella meteoropatia che ogni tanto mi attacca! Impegnata a fare di meglio”. Quindi si tratta di meteoropatia, che le provoca sbalzi di umore. Un disturbo non grave ma fastidioso. Tanti i messaggi di incoraggiamento dei follower per lei.