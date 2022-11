Grande Fratello: non ci voleva proprio | E’ successo nuovamente

Grande Fratello, è successo di nuovo. Un altro concorrente risulta positivo al Covid, sconforto generale ma ancora nessuna conferma.

Quest’anno il Grande Fratello Vip sembra davvero non avere pace, e da quando il Covid è entrato nella casa più spiata d’Italia, sembra proprio che la situazione sia destinata a degenerare sempre più, gettando nello sconforto redazione e telespettatori.

Dopo i casi già confermati infatti, un nuovo concorrente sembra aver contratto il virus, ma non ci sono ancora conferme da parte della redazione. Molti indizi però, da scovare durante la striscia quotidiana, porterebbero a pensare che sia proprio così, e già si ipotizza su chi possa essere il nuovo contagiato del gruppo. Ecco tutti i dettagli di questi nuovi risvolti.

Grande Fratello, sale il numero dei contagiati dal Covid, sconforto generale tra i concorrenti

Ancora preoccupazione quindi all’interno della casa, che ormai sembra un lazzaretto. Dopo l’accertata positività di ben 5 concorrenti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Wilma Goich, che si era aggiunta solo qualche giorno fa, sembra che anche un ulteriore concorrente sia stato colpito dal Covid.

Nessuna conferma ancora da parte della redazione, ma durante la striscia quotidiana, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Daniele Dal Moro, che potrebbe essere stato messo già in isolamento. Luciano Punzo poi, ha parlato poi di un certo “tubo sul braccio” messo proprio al vip, riferendosi forse ad una flebo, il che confermerebbe l’ipotesi di un eventuale contagio.

La positività di Daniele poi, non sarebbe di certo una sorpresa, visto che solo qualche giorno fa era stato proprio lui a rivelare ai suoi compagni la positività di Wilma Goich, aggiungendo che stavano monitorando anche lui.

Fortunatamente, sembra che per ora il Covid non abbia causato troppe complicazioni tra i concorrenti colpiti, anche se continua a circolare indisturbato all’interno della casa e Attilio Romita e Patrizia Rossetti hanno forte tosse e febbre alta. In ogni caso, non ci sono ancora notizie su quando potrebbero rientrare in gioco i primi contagiati, anche se qualcuno potrebbe già rientrare dalla prossima puntata.