Fedez sconvolge tutti: l’ha fatto veramente I Chiara senza parole

Fedez ha sconvolto tutti con il suo cambio look, anche la reazione della Ferragni non è stata da meno.

Il rapper e marito di Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di fare un cambio radicale al suo look. La moglie è rimasta alquanto stupita da questo cambiamento del marito e così anche tutti i suoi fan.

Fedez ha un nuovo taglio di capelli, per il rapper non è la prima volta in passato aveva già cambiato il suo look. Tuttavia questa volta il cambiamento è veramente notevole, si stenta quasi a riconoscerlo.

Fedez cambia look e spiazza i fan

Fedez fino a qualche ora fa aveva il suo taglio di capelli molto semplice, con i capelli corti sui lati e più alti sopra la testa. Tuttavia il rapper che ama molto stravolgere il suo look, ha deciso di cambiare tutto.

Già in passato lo aveva fatto tingendosi di biondo platino ma ora è davvero incredibile la sua acconciatura. Ha deciso di darci proprio un taglio e bisogna dire che sta davvero bene. Ha pubblicato la foto con il nuovo look sui social scrivendo nella didascalia queste parole:”Ora assomiglio un pò di più ai miei figli”.

Quindi il rapper è tornato biondo, la sfumatura scelta questa volta è più naturale seppure sempre molto chiara. I fan pare abbiano apprezzato il nuovo look del rapper e hanno commentato:”Bono”, “Si certo assomigli hai tuoi figli, assomigli tantissimo alla meravigliosa Vitto”.

Anche la moglie di Fedez ha deciso di commentare sotto al post del marito dando la sua approvazione, la Ferragni ha scritto:”Ciao figaccione”. Prima dell’annuncio Fedez aveva condiviso su Instagram la prima vera reazione di Chiara Ferrani. L’influencer si è rintanata in bagno in attesa di scoprire come aveva cambiato il suo look Fedez.

Una volta uscita dal bagno la Ferragni ha commentato dicendo:”Amore, che carino”. A giugno 2019 Fedez si era tinto già di biondo ma era più platino e i capelli li aveva mantenuti più lunghi. Anche all’epoca la Ferragni aveva commentato positivamente:”Ma quanto sei figo amore mio”. Quindi ancora una volta Fedez non ha sbagliato con il suo cambio look, tutti ne sono entusiasti e chissà come reagiranno Vittoria e Leone.