Sai rispondere alla domanda? Impossibile saresti un genio

Il quiz più antico del mondo, l’indovinello delle due porte. Quasi nessuno riesce a risolverlo, se ci riesci sei un genio.

Gli indovinelli appassionano da sempre l’essere umano, e ci aiutano a mantenere il nostro cervello in allenamento, e perché no anche a passare il tempo o divertirsi magari in compagnia.

Ci sono indovinelli però, davvero assurdi, che nessuno riesce a risolvere e che mettono alla prova anche le persone più intelligenti e astute.

E’ il caso, ad esempio, dell’indovinello della porta, un quiz davvero antico, ma che riesce sempre ad appassionare proprio perché difficilissimo da risolvere, addirittura quasi impossibile.

Quasi, perché in realtà è possibile risolvere questo enigma, ma ci riescono soltanto pochissime persone dopo un’attenta riflessione. Se ci riesci quindi, vuol dire che il tuo quoziente di intelligenza è davvero alto. Ecco, quindi, l’indovinello e la sua soluzione.

Il quiz delle due porte

Una persona arriva di fronte a due porte, e ciascuna di queste porte è sorvegliata da un guardiano. Non sono porte uguali però, perché una di queste porte conduce alla salvezza, mentre l’altra a morte certa.

Neanche i due guardiani sono gli stessi, perché uno risponde sempre in modo veritiero alle domande che gli vengono rivolte mentre l’altro mente sempre. Purtroppo, però non si sa neanche quale dei due guardiani sia quello sincero e quale il bugiardo.

La persona di fronte alle due porte può fare solo una domanda, ad uno solo dei guardiani. Come riuscirà a formulare la domanda giusta e a trovare la porta che conduce alla salvezza?

Se non riuscite a risolvere l’enigma, ecco la risposta.

La soluzione è questa: basterà chiedere a caso a uno dei guardiani cosa ci risponderebbe l’altro se gli chiedessimo di indicarci la porta che conduce alla salvezza, per poi scegliere la porta opposta a quella indicata.

Così facendo il guardiano sincero ci darebbe come risposta l’indicazione falsa e mortale del guardiano bugiardo, mentre il guardiano bugiardo darebbe come risposta il contrario dell’indicazione veritiera del guardiano sincero. In entrambi i casi, quindi, riusciremmo ad individuare la porta corretta.