Ida Platano sparita da Uomini e Donne: ma non è oro tutto quello che luccica

Ida Platano sparita da Uomini e Donne, i fan sono preoccupati. Qualcosa bolle in pentola, e le storie misteriose su Instagram lo confermano.

Ida Platano è completamente sparita. Non in tv, dove stanno andando in onda ancora le puntate precedenti alla sua scelta, ma sui social, dove era solita farsi vedere ogni giorno dai numerosi fan.

La parrucchiera siciliana dama del trono over di Uomini e Donne ha in realtà già fatto la sua scelta, e molti suoi attenti seguaci sanno già chi alla fine ha rapito il cuore della donna. In tv però, stanno andando ancora in onda le puntate precedenti alla sua scelta, e precisamente quelle in cui le discussioni con l’ormai ex Riccardo Guarnieri sono ancora molto accese.

I telespettatori che stanno aspettando la puntata della scelta (che probabilmente verrà trasmessa per la prossima settimana), sono preoccupati e decisamente incuriositi dal fatto che Ida è completamente sparita dai social, in particolare su Instagram, dove era solita pubblicare storie ogni giorno.

Ma qual è il motivo dietro la sua scomparsa? Ecco svelato il mistero..

Ida Platano, il motivo della scomparsa è la scelta a Uomini e Donne

Ebbene, sembra proprio che il motivo della scomparsa della parrucchiera dai social sia proprio da ricercare nella sua scelta all’interno del programma.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Ida avrebbe scelto Alessandro Vicinanza, ma come da regolamento, non essendo ancora andate in onda le puntate relative alla scelta, i due devono ancora rimanere nel mistero senza svelare nulla ai telespettatori.

Ida e Alessandro, quindi, sarebbero una coppia in realtà già da qualche settimana, ma per esigenze di “copione” devono ancora mantenere segreta la loro relazione fino alla prossima settimana, quando andrà in onda la scelta di Ida.

E’ questo quindi il motivo per cui la siciliana non si vede più sul suo profilo Instagram, anche se, viste le tante richieste da parte dei fan, Ida ha deciso di farsi vedere per non destare troppi sospetti.

Proprio ieri, infatti, ha pubblicato delle brevi storie sul suo profilo, facendosi vedere al lavoro, bella e sorridente, e poi in un video dove rassicurava i fan che sta benissimo.

Gli occhi che brillano e la commozione nella voce però, svelano che la vita di Ida è cambiata decisamente in positivo, e sicuramente il merito è da attribuire proprio ad Alessandro.