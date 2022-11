Grande Fratello: entrano degli estranei| Da non credere

Grande Fratello Vip, persone misteriose entrano nella casa più spiata d’Italia. “Ma chi sono quelli?”. Colpo di scena.

Al Grande Fratello Vip di quest’anno non si può mai star tranquilli, e in questi giorni ne stanno succedendo davvero di ogni tipo.

Oltre ai gossip sui vari concorrenti in giro, infatti, anche il Covid è diventato parte dello show, entrando di fatto nella casa più spiata d’Italia.

Sono già 5 per ora i concorrenti risultati positivi al test, la situazione è tesa e non si sa ancora quale piega prenderà lo show. Per ora è sicuro soltanto che per questa settimana il televoto è stato annullato, e si è in attesa di nuove indicazioni sul da farsi.

Intanto, i concorrenti rimasti nella casa, stanno cercando di andare avanti come niente fosse, ma non senza difficoltà. Ad esempio, proprio ieri, c’è stato un episodio che ha suscitato sorpresa e sgomento tra i concorrenti in gara. Ecco di cosa si tratta.

Grande Fratello Vip: “Ma chi sono quelli?”. Persone sconosciute entrano in casa

Proprio ieri, in un filmato andato in onda nella striscia quotidiana dedicata al programma, è successo davvero qualcosa di particolare e improvviso.

Persone sconosciute sono infatti entrate nella casa del Grande Fratello, lasciando i concorrenti davvero a bocca aperta. “Ma chi sono quelli?” ha domandato qualcuno, prima di capire di cosa si trattasse.

In realtà, il mistero si è risolto immediatamente, quando anche da casa è stato possibile notare la divisa bianca indossata dagli estranei, come quelle indossate dal personale sanitario negli ospedali in zone Covid.

Infatti, le persone entrate nella casa erano lì per una disinfestazione, proprio per evitare che il Covid circolasse ancora all’interno della casa e tra i concorrenti, e tentare di fermare possibili nuovi contagi.

In seguito ai controlli medici quotidiani, anche un’altra concorrente è risultata proprio ieri positiva al Covid. Si tratta di Wilma Goich, che è stata poi momentaneamente isolata come i suoi compagni Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Ad essere contagiata è stata anche Pamela Prati, che però era già stata eliminata e quindi non è più in gioco.