Belen e Cecilia, stesso sponsor ma reazioni diverse da parte del pubblico. Ma perché? Ecco la notizia che sta facendo scalpore.

Le due sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, non hanno più bisogno di presentazioni ormai, entrambe belle e famosissime, con tantissimi fan ad elogiarle per la loro bravura, ma anche per la loro bellezza.

Sia Belen che Cecilia sono modelle, showgirl ma anche influencer, e spesso si ritrovano a fare da testimonial non solo per i due marchi di abbigliamento che hanno creato insieme (Me Fui e Hinnominate) ma anche per tantissimi altri brand.

E proprio lo sponsor per un famoso marchio di abbigliamento low cost è stato recentemente fonte di polemiche e ha dato vita a un vero e proprio mistero, mettendo su due piani diversi le sorelle Rodriguez. Ecco cosa è successo davvero.

Belen e Cecilia sponsor per Shein, ma la reazione tra i fan per le due sorelle è completamente diversa..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Tutto è partito proprio un giorno fa, quando Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post dove sponsorizza un outfit del marchio low cost Shein, recentemente finito nell’occhio del ciclone dopo le inchieste condotte dalle telecamere di Channel 4, che rivela lo sfruttamento della manodopera per la fabbricazione di questi capi d’abbigliamento.

Leggi anche: Tommaso Zorzi preoccupa “vorrei che l’effetto della morfina non finisse mai”

La reazione dei fan è stata tutt’altro che docile: insulti di ogni sorta per la bella argentina.

“Non ci posso credere che sponsorizzi un marchio come Shein dove c’è sfruttamento al massimo livello!!! Una persona come te ha la fortuna di poter scegliere e dire no!!”, “Chissà quanto ti hanno pagato??!!! Ma avevi proprio bisogno di quei soldi?? Di un’azienda che sfrutta i suoi lavoratori”, “Belen tu che supporti le donne non puoi promuovere un brand che sfrutta le donne” sono solo alcuni dei tanti messaggi che Belen ha ricevuto sotto il suo post.

La cosa più strana però, è che nel pomeriggio, la sorella Cecilia ha pubblicato uno scatto in cui promuove lo stesso brand, ma la reazione dei fan verso di lei è stata totalmente diversa.

“Sei sempre splendida chechu vestito stupendo” scrive qualcuno, oppure “Sei una gran strafiga Chechunita 🔥❤️” e ancora “Stai divinamente 😍😍😍”.

Leggi anche: Lorella Cuccarini shock: momento durissimo da affrontare | Ecco come stanno le cose

Davvero un controsenso se si pensa che nello stesso giorno la sorella è stata ricoperta di insulti per aver sponsorizzato lo stesso marchio. Il motivo dietro questo comportamento rimane davvero un mistero.