GF Vip, il focolaio potrebbe allargarsi. A rischio anche Signorini, la serata potrebbe saltare

GF Vip, scoppia l’allarme Covid. Tutti i concorrenti in quarantena, ecco cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Paura al Grande Fratello Vip 7. Infatti, è stato reso noto che ben 4 concorrenti in gara in questa edizione sono risultati positivi al Covid, mettendo in allarme tutta la macchina organizzativa.

I concorrenti in questione sono Attilio Romita, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti, e appena saputo della loro positività sono stati subito allontanati dalla Casa e dal resto del gruppo.

Ma c’è la probabilità che la situazione nella casa più spiata d’Italia precipiti ulteriormente, e che altri concorrenti siano stati contagiati a causa di alcuni eventi accaduti proprio durante l’ultima puntata del programma. Ecco cosa sta succedendo.

GF Vip, il focolaio potrebbe allargarsi. A rischio anche Signorini

Quello che ora desta maggiormente preoccupazione è la positività confermata da poco di Pamela Prati, che si andrebbe ad aggiungere ai già 4 concorrenti positivi. Questo potrebbe peggiorare la già grave situazione, soprattutto a causa di alcuni gesti fatti dalla showgirl in studio durante l’ultima puntata.

La Prati, infatti, era stata eliminata giovedì scorso, e una volta in studio ha baciato sulla bocca Marco Bellavia, e si è lasciata andare a baci e abbracci anche con il conduttore Alfonzo Signorini, ovviamente ignara della situazione.

La showgirl, quando si è saputo dei 4 positivi nella Casa, aveva inizialmente tranquillizzato i suoi fan sui social, spiegando che aveva fatto un tampone con esito negativo. Poi però la situazione era precipitata nella notte, quando la Prati si è sentita male e il giorno dopo ha effettuato un nuovo tampone, stavolta con esito positivo.

Anche Alfonzo Signorini e Marco Bellavia, quindi, sono a rischio Covid, ma anche gli altri opinionisti in studio, come Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che hanno entrambe salutato la Prati. Se anche loro risultassero tutti positivi, il focolaio diventerebbe davvero importante.

Per il momento quindi si stanno aspettando gli esiti di ulteriori tamponi, per capire se ci sono altri casi di positività, e non si ancora come verrà gestita la prossima puntata del programma. L’unica decisione che è stata già presa ad oggi, è quella di annullare il televoto per questa settimana, e attendere nuovi sviluppi.