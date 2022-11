Paradiso delle Signore: notizia terribile per i fan

Cambio programmazione della Rai stoppa il paradiso delle Signore fino al 12 dicembre ecco tutte le variazioni.

Il Paradiso Delle Signore il programma TV si ferma per dare spazio ai Mondiali di calcio, un posto al sole e ballando con le stelle invece andranno in onda. Finalmente stanno arrivando i Mondiali e la programmazione della Rai cambierà fino al 18 dicembre, il Paradiso Delle Signore andrà in stop per due settimane, questa è la decisione che è stata presa.

Tutto ciò ha sollevato diverse polemiche da parte di alcuni affezionati alla soap che speravano rimanesse almeno la puntata speciale del sabato. Buone notizie invece per i fan di un posto al sole che potranno continuare a guardare la soap, c’è da dire però che un posto al sole sta registrando ascolti record come non accadeva da tempo.

Paradiso delle Signore va in stop ecco le variazioni dei programmi Rai

I più appassionati della soap dovranno aspettare adesso è il momento di trasmettere le partite dei Mondiali in Qatar che coincideranno infatti proprio con l’orario della soap. È ufficiale dunque il Paradiso Delle Signore tornerà dopo il 18 dicembre con nuovi episodi, un posto al sole invece continuerà all’orario di sempre alle 20:50 su Rai tre per tutto il periodo dei Mondiali.

Anche ballando con le stelle non andrai stop e continuerà ad andare in onda e come sempre si svolgeranno infatti regolarmente le gare dei concorrenti mentre i giudici saranno pronti a giudicarli. Altri programmi Rai che continueranno regolarmente sono 40 Cook di Alessandro Greco ed è sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, i due programmi culinari infatti continueranno a tenere compagnia ai telespettatori nonostante i Mondiali di calcio, andranno in onda infatti senza stravolgere il loro orario e non prendendo pause.

I fan del Paradiso Delle Signore invece dovranno aspettare, in fondo il programma non è stato cancellato semplicemente interrotto per qualche settimana, bisognerà solo avere pazienza e rinunciare al programma per qualche giornata. L’attesa ne varrà la pena perché gli episodi che andranno in onda saranno carichi di colpi di scena e suspense.