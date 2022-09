Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda i nuovi appuntamenti con la soap opera della Rai che tanto amiamo.

Anche oggi, 26 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore, dove è iniziata la settimana serie che tanto già stiamo amando per tutti i colpi di scena che ci mostra ogni giorno.

Noi oggi vi vogliamo indicare che cosa accadrà per tutta la settimana, lasciandovi senza parole, ne siamo assolutamente certi, quindi basta parlare troppo e scopriamo cosa ci attende.

Paradiso delle signore: Adelaide ha finalmente deciso

Iniziamo quindi proprio con l’appuntamento di oggi, dove Armando e Marcello cercano di rallegrare, in qualche modo Salvo dopo la partenza di Agnese e Anna, nel mentre però Matilde è assolutamente certa di voler tornare a Belluno per evitare i ricatti del marito, come succedeva in passato.

Adelaide e Marco, però le chiedono di rimanere con loro direttamente a Villa Guarnieri, ma la giovane non sa cosa fare, per quanto riguarda Irene, ha deciso che Clara non è abbastanza portata per il ruolo di Venere, e comunica la sua decisione a Vittorio.

Ma al paradiso c’è una notizia che rallegra tutti, ovvero il Paradiso Market verrà distribuito, per la prima volta a livello nazionale, e la nuova collezione la potranno vedere tutti, Umberto e Flora, quindi festeggiano al Circolo per bellissima novità, con Adelaide che li osserva tristemente.

Passiamo alla puntata di martedì 27, dove Stefania si trova a fare le prime presentazioni del suo libro fuori da Milano e chiede a Paola di dare una mano, data l’assenza importante di Agnese.

Clara, nel mentre non si trova da nessuna parte e Don Saverio decide di fare qualcosa per la nipote, decidendo di chiedere aiuto a Gemma, Ezio racconta a Gloria dei successi e della grande forza di volontà di Stefania nel cercare di far uscire dal carcere la mamma.

Adelaide capisce di aver sbagliato tutto con Umberto e decide di cedere le suo quote del Paradiso direttamente a Matilde, ma cosa succederà adesso?

Arriviamo alla puntata di mercoledì 28 settembre, dove Don Saverio chiede a Vittorio di dare una seconda possibilità a Clara e Gemma decide di dare il suo consenso, Marco poi da come consiglio a Matilde di liberarsi finalmente del marito, anche se lei spera ancora possa cambiare.

Salvatore, intanto, è preoccupato per Marcello e confida ad Armando di quello che ha scoperto, ovvero che l’Ingegner Basile non esiste assolutamente, notizia scioccante per tutti.

Intanto al Paradiso si fa viva una vecchia conoscenza di Irene, ovvero Alfredo Piceno che non ha mai dimenticato la donna Vittorio nel mentre, viene a sapere della decisione particolare di Adelaide.

Andiamo a giovedì 29 settembre, dove Vittorio, Ezio e Armando sono assolutamente felici della nuovissima collezione che è arrivata al Paradiso, Gemma intanto capisce di avere una possibilità con Stefania ed è molto contenta.

Irene, purtroppo capisce che Alfredo la sta ingannando nuovamente, mentre Marcello confessa a Salvatore che l’ingegner Basile è solo una copertura e rivela chi veramente si cela dietro.

Vittorio chiede ad Umberto una mano per prendere le quote di Adelaide, e sembra che tutto proceda per il meglio, ma mai dire mai.

Arriviamo all’ultima puntata della settimana, ovvero quella di venerdì 30 settembre dove Vittorio è contento di andare al Paradiso dopo la bellissima giornata precedente, mentre Matilde convince Tancredi a restituire i soldi che l’ assicurazione gli ha dato dopo l’incendio al mobilificio.

Per la prima volta, Gemma e Marco avranno un incontro umano dopo la fine del loro rapporto, nel mente Vittorio è felicissimo che sarà nuovamente l’unico proprietario del Paradiso, ma forse tutto sta per cambiare!

Non ci resta che vedere ogni giorno il nostro appuntamento con il Paradiso delle Signore alle 16.05 sulla Rai1.