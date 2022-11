Continuano i dissapori nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi si scaglia contro un’altra concorrente.

All’interno del reality, Grande Fratello Vip ci sono molte tensioni. Recentemente Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi hanno avuto uno scontro. È entrata anche la sorella di Edoardo, Guendalina per un faccia a faccia con la Fiordelisi che è sfociato in una serie di insulti.

Qualche ora fa Edoardo si è scagliato con parole pesanti verso un’altra concorrente. L’uomo ha perso le staffe e non è riuscito a contenersi. Sono uscite frasi molto dure e tutti gli altri coinquilini sono rimasti scioccati.

Edoardo Tavassi sbotta contro la concorrente

Edoardo Tavassi è entrato nel GF Vip portando la sua allegria e simpatia, ma recentemente i suoi toni si sono accessi molto. Al punto che è sbottato qualche ora fa contro un’altra concorrente.

Tavassi ha avuto una lite fuoriosa, rispondendo alle provocazione dell’altra concorrente che ha pronunciato queste parole:”Ma che succede? Vuoi litigare? non hai trovato la donna in questo reality?”

Lui ha risposto dicendo:” Preferisco essere brutto ma intelligente, piuttosto che essere come te”. La lite sarebbe stata contro Oriana Marzoli, entrata da poco nel programma. La giovane ha continuato a inveire contro Tavassi dicendo:”Ma guarda che figura di m… stai facendo davanti alla gente”.

Tavassi ha quindi replicato dicendo:”A me figuraccia? Non hai capito che per esporti devi fidanzarti con qualcuno qui dentro, altrimenti non ti ca.. nessuno. O ti fidanzi o di non si parla”. Difficile quindi che tra i due possa tornare il sereno visto questo duro scontro.

Gli utenti hanno condiviso il video in cui i due litigano commentano poi la reazione di altri due concorrenti, Giaele De Donà e Daniele Del Moro che sono rimasti immobili e zitti davanti a quel litigio davvero pessimo.

Perciò questa volta la lite non è stata tra Tavassi e la Fiordelisi come ci sarebbe aspettati dopo la scorsa puntata. Pare che Tavassi si stia facendo molti nemici nella casa. In ogni caso per capire davvero che cosa è successo dovremo aspettare la prossima puntata che sarà lunedì. Solo allora potremo capire davvero come sono andate le cose.