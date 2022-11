Anna Tatangelo: la notizia gela il sangue

La cantante Anna Tatangelo ha subito un altro lutto a distanza di poco dalla morte della madre.

Anna Tatangelo sta attraversando un periodo molto triste, poco tempo fa è venuta infatti a a mancare la madre e a distanza di poco è venuto a mancare ora un altro parente. La Tatangelo era molto legata anche a questa persona.

Ad annunciare la notizia è stata la stessa cantante tramite le Instagram Stories. La Tatangelo ha condiviso uno scatto molto tenero in compagnia di questa persona che a fatto commuovere tutti i fan.

Anna Tatangelo subisce un altro lutto

La cantante due mesi ha perso la madre e ora a distanza di pochissimo è venuto a mancare anche un altro parente a lei caro. Si tratto dell’amato nonno. La Tatangelo ha condiviso una foto con lui mentre lo abbracciava e ha scritto queste parole:”Ciao nonnino, dai un bacio a mamma e dille che manca tanto”.

Sicuramente non è un bel periodo quello che sta vivendo la cantante. In pochi mesi ha perso la mamma e il nonno. È davvero sconvolgente. A piangere i due ci sono anche i fratelli di lei, Giuseppe e Silvia.

La Tatangelo era molto legata alla mamma che ha definito in più di un occasione “una vera guerriera”. La donna era molto conosciuta a Sora, luogo di nascita della bella cantate, dove aveva un’attività gastronomica che andava molto.

Recentemente la cantante è riuscita a dedicare una canzone alla sua mamma mentre si esibiva su un palco. Ha dedico alla madre la canzone intitolata “La più bella”. Inevitabilmente la Tatangelo di è commossa cantandola.

Affrontare la perdita della propria madre è molto difficile a tutte le età e non si riesce mai a farci l’abitudine, perché i genitori come i nonni sono pezzi di cuore e per quanto possano aver vissuto non è mai abbastanza e non siamo mai pronti a dirgli addio.

Oltretutto la Tatangelo da qualche mese ha interrotto anche la storia d’amore con il cantante Livio Cori, quindi per lei è un periodo molto poco sereno. Fortunatamente ha accanto a lei suo figlio Andrea che è la sua gioia più grande.