Chiara Nasti bomba: la suocera è furiosa subito dopo il parto!

L’influencer Chiara Nasti ha partorito in questi giorno e pare che la suocera sia molto arrabbiata.

Due giorno fa Chiara Nasti, la nota influencer ha dato alla luce il suo primo figlio Thiago, avuto dal calciatore del Lazio Mattia Zaccagni. La Nasti è da sempre sottoposta a critiche anche molto pesanti alla sua persona, sin dal primo giorno in cui è diventata nota al pubblico.

Tutta la gravidanza della Nasti è stata caratterizzata da insulti e commenti sgradevoli e più di una volta l’influencer è finita nell’occhio del ciclone per le sue risposte piccate. Anche in occasione della nascita di suo figlio non sono mancate le critiche e gli insulti gratuiti alla giovane influencer.

Chiara Nasti e gli insulti dopo il parto: parla la suocera

L’influencer Chiara Nasti è sempre stata oggetto di gossip e di commenti sgradevoli. Molte accuse mosse dagli utenti riguardano il suo atteggiamento di supponenza nei confronti degli utenti. Ma a parte questo è una giovane donna come tante altre che conduce la sua vita in serenità, ma a quanto pare questo da fastidio a molti.

Due anni fa la Nasti aveva intrapreso una relazione con un altro calciatore di nome Nicolò Zaniolo mentre lui aspettava un figlio da un’altra. Dopo pochi mesi i due si sono lasciati e le critiche nei confronti dell’influencer sono aumentate molto.

Subito dopo la relazione con Zaniolo, l’influencer si è tolta dai social per prendersi del tempo per ritrovare se stessa e in quel periodo ha iniziato la relazione con Zaccagni. Una volta ritornata sui social le critiche e gli insulti sono tornati e aumentati con l’annuncio della gravidanza.

Molti tifosi giallo rossi e non solo, hanno cominciato a prendere in giro la coppia con commenti feroci e senza tregua sui social, insinuando che il figlio fosse di Zaniolo. Questi commenti sono andati avanti per tutta la gravidanza della Nasti e anche ora che ha partorito continuano.

L’influencer ha sempre commentato mettendo al loro posto gli utenti, ma in questi giorni faticosi post-parto come è normale che sia ha lasciato correre. Tuttavia a difenderla ci ha pensato la suocera, ossia la madre di Zaccagni che ha deciso di replicare agli hater affermando che è partita una querela contro alcune persone per questi commenti orribili.