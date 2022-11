Amici 2022: arriva l’addio che non ti aspetti

Anticipazioni Amici domenica 20 novembre, ci sarà una doppia eliminazione e un’entrata interessante.

Tra due giorni ci sarà una nuova puntata del Day time di “Amici” su canale 5. Il programma è molto seguito dal pubblico a casa. In queste puntata si sta formando il cast per la nuova edizione del serale che comincerà tra qualche mese.

Gli insegnanti stanno valutando quali sono gli allievi più meritevoli di arrivare al serale. La nuova puntata che andrà in onda questa domenica ci regalerà qualche colpo di scena, ci saranno due eliminazioni e l’entrata di una concorrente che è figlia di un personaggio noto.

Anticipazioni puntata Amici 20 novembre

Nella nuova puntata di Amici che si terrà questa domenica su canale 5, saranno diverse le sorprese per il pubblico. A giudicare la gara di canto ci sarà Dardust. Al momento la classifica finale dei voti vede nelle ultime posizioni Cricca, Niveo e Acanio che sono quindi a rischio eliminazione.

Ascanio è in sfida immediata in base alla volontà di Lorella Cuccarini. Invece per i primi posti abbiamo Tommy, Wax, Federica, Cricca e Niveo. Ascanio ha quindi gareggiato contro Angelina e a giudicare la sfida c’è stato Carlo di Francesco. Il ragazzo purtroppo ha avuto la peggio, Ascanio è stato quindi eliminato.

Il giovane cantante prima di lasciare lo studio ha parlato con Rudy Zerbi ed è scattato anche un abbraccio affettuoso. Ma Ascanio non è l’unico ad aver abbandonato il programma, infatti nella puntata di domenica vedremo lasciare il day time anche la ballerina Claudia che è stata messa in sfida contro Isobel dalla Celentano e Emanuel Lo.

Invece per quanto riguarda le prove sponsor, Mattia ha vinto la prova TIM, Rita quella Oreo e tutta la classe ha vinto la prova Marlù. Inoltre durante la puntata ha fatto la sua entrata nel programma una nuova allieva di nome Angelina che è la figlia del defunto cantante Mango. La giovane è nata dalla storia d’amore tra Mango e Laura Valente.

Amici continua ad essere molto seguito, infatti fa concorrenza a “Domenica In” di Mara Venier. Amici è un programma che attira i giovani e non solo e da sempre ha riscontrato un gran successo.