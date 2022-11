Termosifoni addio! puoi scaldare casa in altro modo risparmiando il 50%

Dì addio ai termosifoni e riscalda casa in questo modo, finalmente potrai stare al caldo.

Svelato un nuovo metodo per riscaldare la casa in modo sostenibile ed economico queste sono sicuramente le strategie migliori per ottenere ottimi vantaggi. Con l’arrivo del freddo infatti le spese per mantenere la casa potrebbero alzarsi di parecchio sopra soprattutto con il momento di crisi che stiamo vivendo.

La maggior parte degli Italiani sicuramente utilizza i termosifoni per tenere caldi i propri appartamenti ma non sempre questo potrebbe rivelarsi il metodo migliore per scaldare la propria casa perché scaldarsi in questo modo comporta un gran dispendio di energia e dunque una bolletta salata.

Scopri le valide alternative ai termosifoni, riscalda la casa con questi metodi alternativi

Un altro metodo per scaldare il proprio appartamento potrebbe essere quello di ricorrere alla stufa o quantomeno di alternarla al termosifone, alcuni però hanno paura che le stufe possano essere inquinanti infatti la combustione generata sia dai camini che dalle stufe a legna può rappresentare una fonte di emissioni di inquinamento. D’altro canto però le stufe a pellet possono rappresentare un’alternativa valida e sostenibile da questo punto di vista il legno utilizzato per il pellet è il risultato di un lavoro di riciclo, una soluzione più ecologica. Un altro punto a favore del pellet è il fatto che disperde nell’ambiente una percentuale minima di inquinamento, produce inoltre pochi scarti e non rilascia fumo nell’ambiente, è ottima dunque anche in presenza di anziani, bambini e persone con difficoltà respiratorie.

Un’altra alternativa valida ai termosifoni sono i condizionatori, sono ottimi infatti per godere di temperature fresche l’estate e per scaldarsi d’inverno, tuttavia sono strumenti che necessitano di manutenzione bisogna infatti far pulire i filtri frequentemente. Con l’aiuto di tecnici esperti il condizionatore potrà essere preservato per molti anni, tra i punti a favore di questa soluzione per scaldare il proprio appartamento c’è sicuramente quello che il condizionatore scalda molto rapidamente. C’è da dire però che i condizionatori sono adatti ad ambienti non troppo grandi, per avere un ottimo risultato infatti bisognerà posizionarli in degli appartamenti non troppo dispersivi.

Un altro sistema per scaldare la propria casa e quello dei cosiddetti quadri riscaldanti oggetti decorativi da appendere alla parete che rappresentano dei pannelli radianti in grado di diffondere il calore sotto forma di raggi infrarossi, le radiazioni emesse dai quadri non sono dannose per la salute nonostante vadano a colpire gli oggetti e le persone presenti nell’ambiente piuttosto che l’aria. E per chi stesse ancora facendo i lavori in casa il calore potrebbe arrivare direttamente dal pavimento, è possibile infatti installare sotto il pavimento della propria abitazione una serie di tubature che fanno circolare acqua calda e permettono di distribuire in maniera ottimale il calore in tutte le stanze della casa.