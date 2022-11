Aumenti: e ora anche i conti correnti diventano un problema

Occhio ai conti correnti aumenti sempre più importanti cosa ci aspetta.

Bisogna fare molta attenzione in questo periodo perché purtroppo i prezzi stanno lievitando secondo gli ultimi dati infatti il 42,8% dei correntisti ha un saldo medio di 10.000€ e gli Italiani sul conto hanno circa 20.000€.

Secondo alcuni studi ci sarebbe la prospettiva di un aumento dei costi sia sul fronte dei conti da sportello sia che sul web, secondo i dati infatti è emerso che nell’ultimo anno ci sono stati aumenti che variano tra l’8 e il 34%. I costi dunque andrebbero da circa 30€ ai 150€ su base annua.

Sicuro di aver fatto bene i conti? Ecco a quanto ammontano gli aumenti

Gli aumenti dunque riguarderebbero i prezzi sempre più in crescita, se si è soli potrebbe essere già un problema ma con una famiglia il problema potrebbe aumentare, vi sarebbe per le famiglie infatti un incremento del 13 % per i conti allo sportello fino ad arrivare ad un 21% per quelli online, per i pensionati l’incremento sarebbe del 12% e per chi ha un conto tradizionale del 22%.

Insomma la situazione è alquanto drammatica e il periodo dell’anno non è quello tra i più favorevoli in vista delle feste Natalizie, è pur vero che molti avranno la tredicesima e dunque potranno tirare un respiro di sollievo o quantomeno non rimetterci. La speranza è che anche i prezzi dell’energia e della benzina restano in un certo range.

Sono state molte infatti le spese che hanno messo a dura prova gli Italiani soprattutto nell’ultimo periodo, vi è stato un notevole aumento dei costi del grano e degli alimenti in generale. Con l’insediarsi del nuovo governo potrebbero esserci dei cambiamenti da questo punto di vista, e potremmo avere delle novità importanti già dall’inizio dell’anno in molti si augurano che vi sia più lavoro, che i costi siano più bassi e che l’Italia finalmente possa tornare ad essere orgogliosa, ma purtroppo nessuno può garantirci tutto ciò, in ogni caso determinati processi sono molto lunghi per essere messi in pratica.