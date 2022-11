Maria De Filippi shock: la prende a parolacce e la caccia via

Cosa è accaduto di così eclatante in prima serata, con Maria De Filippi che ha pronunciato delle parole che hanno sorpreso tutti.

Maria De Filippi, da anni, è la regina assoluta di Mediaset. A lei il Biscione si è sempre affidato, ben sapendo di potere andare a colpo sicuro. E di anno in anno il palinsesto stilato in quel di Cologno Monzese pone i programmi presentati dalla moglie di Maurizio Costanzo sempre in primo piano.

Ogni volta poi è un successone in termini di share, con Maria De Filippi che torna ciclicamente con il serale settimanale di “Amici” oltre che con l’intramontabile “C’è Posta per Te”. Ma il nome di Maria De Filippi è legato in maniera indissolubile anche ad altri programmi.

A “Uomini e Donne”, anzitutto, con il dating show di Canale 5 che va in onda in maniera ininterrotta addirittura dal 1996. E negli ultimi anni al novero si è aggiunto anche il più scanzonato “Tu si que vales”.

Perché se a U&D la polemica è di casa, nello show che vede Maria De Filippi condividere lo studio con i vari Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile i toni sono invece sempre più improntati sul divertimento di tutti.

Maria De Filippi, oggi tutti parlano di ciò che è successo

Così è stato anche in occasione della puntata di sabato 12 novembre 2022, con una grandissima ed amatissima ospite d’eccezione. Si è trattata di Tina Cipollari, che alla De Filippi è molto legata e che proprio con quest’ultima, a “Uomini e Donne”, ha acquisito grande popolarità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

La focosa opinionista tv laziale ha approfittato dell’ospitata per presentare “Piume di Struzzo”, il suo ultimo libro. E lo ha fatto vestendo completamente di piume, prendendosi del tutto la scena.

Ne è nato un botta e risposta con Queen Mary, ovviamente del tutto scherzoso, che si è concluso con la padrona di casa che ha “cacciato” via la Cipollari. Per il divertimento del pubblico sia in studio che a casa.

Il dialogo divertentissimo con Tina Cipollari

Non sono mancate delle scenette goliardiche anche con la sempre presente Sabrina Ferilli. Memorabile poi la chiusura, con la De Filippi che si è rivolta così a Tina Cipollari:

“Ma quanto sei una parac*** oh, ma vergognati!”

Con un finto piglio severo che ha fatto si che tutti desiderassero che la puntata di “Tu si que vales” non finisse mai.